Autonomia | Stefani | ‘a parole Boccia seguano fatti’

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “L’va fatta e va fatta nel solco del percorso tracciato nel precedente governo dalla Lega e boicottata da Conte e i 5 Stelle. Registro leoggi del ministro, che cambia qualche dizione letterale, per dire tutto quello che ho sempre detto: è una riforma costituzionale, una riforma che rispetta tutti i cittadini d’Italia, che migliora l’asset del Paese intero”. Lo afferma Erika, della Lega, ex ministro per gli Affari regionali.“Anche sui Lep -aggiunge- ripete quanto già detto, è chiaro a tutti che vadano fatti. Registriamo un successo, quello di anni di sensibilizzazione e di attività svolta: l’è viva, tutti ne parlano per quello che è e cioè di una ricetta ai mali del Paese. Ora alledel ministro dovranno seguire i fatti, le iniziative concrete, la stesura dei ...

