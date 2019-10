Auto travolta dal carico di legna di un tir in Valtellina | muore anche la madre di Matteo

In vacanza col marito - donna di 49 anni muore travolta da un’Auto pirata. Era appena atterrata : Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Lampedusa. Un drammatico scontro, mortale, che non fa che rendere sempre più nero il bollettino dei sinistri stradali di questa estate 2019. Una donna di Pinerolo, provincia di Torino, di quarantanove anni è morta dopo essere stata impedita nella nota isola del Mediterraneo, famosissima località balneare. Tutto è successo alle ore 23.00 di ieri, per la donna non ci sono state speranze. La donna era ...

Incidente Lampedusa - travolta da un’Auto pirata in vacanza col marito : Fulvia muore a 48 anni : Una donna di 48 anni, Fulvia Morando, di Pinerolo, è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata e finita contro un palo a Lampedusa. La vittima era arrivata sull'isola solo due ore prima della tragedia in compagnia del marito, con cui avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza.Continua a leggere

Ancona : va a pregare sulla tomba del figlio ma viene travolta da un’Auto e uccisa : Era andata, come faceva tutti i giorni, a pregare sulla tomba di suo figlio Lorenzo Baldoni nel cimitero di Montignano, una frazione di Senigallia. Il giovane era morto solo da pochi mesi fa a causa di una malattia incurabile che l'aveva colpito a 30 anni e da allora sua madre trascorreva quotidianamente qualche minuto di raccoglimento sulla sua tomba. La donna, Silvana Pettinari, 64 anni di Marzocca (Ancona), stava tornando a piedi verso casa ...

Travolta da un tir - l’Auto si è disintegrata. L’impatto è stato devastante : Drammatico incidente autostradale in direzione nord sulla rampa di Contursi, due le persone ferite portate in ospedale. La vettura, una Fiat Punto verde, sarebbe stata tamponata da un camion, per poi finire contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi, i vigili del fuoco, la polizia e l’Anas per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’auto, distrutta nel violento schianto. Si indaga per ...