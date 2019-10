Aumento Iva 2020 | rimodulazione aliquote | indiscrezioni su possibili novità

Rimodulazioni IVA<br> M5S : "Nessun Aumento o cade il governo" : Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'aumento dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Rimodulazioni dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualche aumento ci sarà.I ...

Manovra - Castelli : nessun Aumento Iva : 9.36 "Lo stiamo dicendo da settimane. Basta con titoli fuorvianti e false ricostruzioni. L'Iva non si aumenta". E' quanto ha dichiarato in una nota la vice ministra dell'Economia e delle Finanze, Castelli. "Sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'Iva (...) no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare.Questo governo nasce su 2 principi fondanti: il blocco dell'iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei 2 viene meno, allora si ...

DiMartedì - Pietro Senaldi : "Matteo Renzi ha evitato l'Aumento dell'Iva - pagheremo più tasse su casa e salute" : "Fino a 48 ore fa il governo era intenzionato ad aumentare l'Iva, poi Matteo Renzi ha battuto i pugni sul tavolo. Per una volta dobbiamo ringraziarlo per essersi opposto all'aumento", dice Pietro Senaldi in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. In studio si parla della manovra econom

Conte : dopo stop Aumento Iva non ci fermiamo affatto : "Le risorse sono limitate, ma faremo il massimo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'avvio della ricostruzione del Ponte

Renzi : “Aumento Iva sarebbe un suicidio perfetto” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: “. Lo scrive nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il Governo spiegando che bisognava evitare l’aumento dell’Iva. E poi perché chi ...

Def : Renzi - ‘convergenza con M5S su no Aumento Iva è buonsenso’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Qualcuno si stupisce che ci sia una sintonia tra Cinque Stelle e Italia Viva” sul no all’aumento dell’Iva? “Mi stupisce chi si stupisce: è una convergenza di buon senso”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Def: Renzi, ‘convergenza con M5S su no aumento Iva è buonsenso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Def : Renzi - ‘da Iv no dispetti a governo - Aumento Iva lo sarebbe per italiani’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: l’aumento dell’IVA sarebbe un disastro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il governo spiegando che ...

Approvata la nota di aggiornamento al DEF - sterilizzato Aumento Iva : La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 (NADEF) prevede una manovra da 29 miliardi, che dovrebbe essere finanziata per circa 7 miliardi dai proventi della lotta all'evasione fiscale. Confermata la disattivazione della clausola per l'aumento dell'IVA, che da sola dovrebbe valere circa 23 miliardi e costituisce uno dei capisaldi sul quale è stata costruita l'alleanza di governo. Oltre alla lotta all'evasione, per il ...

Def : Conte - ‘dopo stop Aumento Iva non ci fermeremo - obiettivi ambiziosi’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l’interesse degli italiani. E’ chiaro che la sterilizzazione dell’Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l’attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l’incremento dell’Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto ...

Governo : Sibilia - ‘stop Aumento Iva e lotta evasione - cambieremo il Paese’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Dopo lo stop all’aumento dell’Iva lunedì taglieremo 345 parlamentari facendo risparmiare agli italiani 500 milioni di euro ogni 5 anni. Ma vogliamo anche aiutare le famiglie e migliorare la lotta contro l’evasione fiscale, saranno i prossimi passi per il cambiamento del Paese”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, del M5S.L'articolo ...

Giappone : scatta Aumento Iva - dall’8 al 10% : Tokyo, 1 ott. (AdnKronos/Dpa) – scatta l’aumento dell’Iva in Giappone. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto sale infatti dall’8% al 10% nonostante i salari stagnanti e il livello dei consumi bassi. Il Governo guidato dal premier Shinzo Abe ha spiegato che l’aumento è necessario per aiutare a coprire i costi di previdenza sociale dovuti all’invecchiamento della popolazione. Gli esperti ...

Lotta dura all'evasione e nessun Aumento dell'Iva : così prende forma la manovra : Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale e avvio di un'operazione di contrasto...

Manovra da 29 miliardi : confermato lo stop all’Aumento dell’Iva Video : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva

Manovra da 29 miliardi : confermato lo stop all’Aumento dell’Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva