Auguri a Carmen Russo | 60 anni da maggiorata

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La ex ballerina e showgirldi ‘Drive in’spegne 60 candeline. Carmela Carolina Fernanda, in arte Carme, nata a Genova il 3 ottobre 1959, comincia la sua carriera da modella, per passare poi a piccoli lavori cinematografici con lo pseudonimo diBizet, e un grande film d’autore, ‘La città delle donne’ di Federico Fellini. Negli’80, partecipa a servizi di nudo per Playboy e Playmen, prima di incontrare a teatro il coreografo e futuro marito Enzo Paolo Turchi. Tra la fine degli’70 e l’inizio degli’80 lavora per le prime televisioni private, e affianca Raimondo Vianello in ‘Stasera niente di nuovo’ su Rete 1.raggiunge però il grande successo nel 1983, quando partecipa al varieta’ ‘Drive in’, dove si esibisce in numerosi balletti e scenette, ...

