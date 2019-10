Atletica | Mondiali 2019 | le pagelle degli azzurri 2 ottobre “Davide Re leone” | finale

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Per un soffio, 8 centesimi, Davide Re fallisce l’obiettivonei 400 piani ma merita l’onore delle armi l’azzurro che ha combattuto a livello del personale che è anche record italiano, incappando in una gara dal livello medio altissimo. Bene anche Pedroso nella semidei 400 ostacoli: buona gara ma nientecome per Folorunso e come Fofana nei 110 ostacoli, mentre Osakue resta lontana dal personale. Ecco i votiin gara oggi. DAVIDE RE 8: E’ vero, quegli 8 centesimi bruciano non poco perchè aveva tutte le carte in regola per essere il primo azzurro innei 400. Invece l’urlo resta strozzato in gola ma il nono posto non cancella la grande prova di Davide Re che studia da leader del movimento italiano dell’leggera. Una gara giudiziosa, studiata a tavolino e realizzata perfettamente con un rettilineoda ...

