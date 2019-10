Atletica | Mondiali 2019 | Daisy Osakue si ferma a 57 55 nel disco | addio sogni di finale

Atletica - Mondiali 2019 : Hassan e Obiri in luce nelle batterie - Mayer e Johnson-Thompson avanti nelle prove multiple : A Doha (Qatar) è andato in scena un pomeriggio di qualificazioni e batterie ai Mondiali 2019 di Atletica leggera dove sono anche iniziate le gare di decathlon ed eptathlon. Di seguito il quadro di tutti i risultati. LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE), QUALIFICAZIONI – Clicca qui per la cronaca. 1500 METRI (FEMMINILE), batterie – L’olandese Sifan Hassan, dopo aver vinto i 10000 metri, si presenta su questa distanza per inseguire la ...

Mondiali Atletica Doha 2019/ Programma e orari : via alle prime batterie di oggi! : Mondiali atletica 2019 Doha: il Programma di gare e finali, gli orari e gli azzurri. Oggi, 2 ottobre 2019, comincia una nuova giornata iridata.

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (3 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : Continuano le emozioni e lo spettacolo dei Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. domani (3 ottobre) andrà in scena la settima giornata con sei finali. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno soltanto due in gara si tratta di Ottavia Cestonaro, impegnata nelle qualificazioni del salto triplo e Leonardo Fabbri che scenderà in ...

MONDIALI Atletica DOHA 2019/ Orari e programma : gli italiani in gara mercoledì : MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: il programma di gare e finali, gli Orari e gli azzurri protagonisti oggi, 2 ottobre 2019, per la manifestazione iridata.

