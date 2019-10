Astronomia | un candidato pianeta a 144 anni luce dalla Terra | è il più giovane scoperto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’architettura finale di un sistema esoplanetario è il risultato di una combinazione di processi complicati, quali la dispersione del disco protoplanetario da cui si è formato il sistema planetario e l’interazione gravitazionale tra gli esopianeti. Questi processi possono anche essere fortemente influenzati dall’ambiente esterno estella centrale. Uno dei processi più importanti in tal senso è la migrazione dei pianeti dall’orbita dove si sono formati alla loro orbita finale. Un tipo di migrazione avviene durante la dispersione del disco protoplanetario, per interazione tra iled il materiale (gas e polveri) nel disco. Questa migrazione avviene su tempi scala rapidi, dato che i dischi protoplanetari normalmente si disperdono in meno di 10 milioni di. Altri meccanismi di migrazione che agiscono su tempi scala del miliardo disono causati dall’interazione ...