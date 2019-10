Ascolti tv | dati Auditel martedì 1 ottobre | vince la Champions League con 5 3 milioni di

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 30 settembre : vince Il Commissario Montalbano - cresce Temptation Island Vip : Anche in replica Il Commissario Montalbano continua a conquistare il pubblico: lunedì 30 settembre su Rai1 La Vampa d’Agosto ha conquistato 4 milioni 590mila telespettatori e il 20.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha ottenuto 3 milioni 326mila telespettatori (20.19% di share). Su Rai2 lo show Stasera tutto è possibile è stato apprezzato da 1 milione 564mila telespettatori (7.81%). ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 29 settembre : Imma Tataranni vince su Fabio Fazio e Barbara d’Urso : La seconda puntata di Imma Tataranni sostituto procuratore su Rai1 vince la prima serata di domenica 29 settembre con 4 milioni 389mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Sempre in prima serata su Rai2 esordisce con 1 milione 907mila telespettatori con l’8.2% Che tempo che fa (rispetto alla media di fascia di Rai2 nella stagione 2018-19 il programma fa guadagnare +1,4 punti share). Il programma di Fabio Fazio ...

Ascolti tv, prima serata domenica 29 settembre 2019: dati Live-Non è la d'Urso e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Nella prima serata di ieri, domenica 29 settembre, è andata in onda la terza puntata di Live – Non è la d'Urso. Una nuova scoppiettante serata per il pubblico di Canale 5, che si è raccolto

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 26 settembre : Un passo dal cielo 5 sfiora i 4 milioni e vince la prima serata : sfiora i 4 milioni e si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di giovedì 26 settembre la fiction ‘Un passo dal cielo 5‘ in prima visione su Rai1 seguita precisamente da 3.961.000 telespettatori (share 18.6%), mentre su Canale 5 il game show ‘Eurogames’ condotto da Ilary Blasi e Alvin ha avuto 2.483.000 (share 12.41%). Ascolti tv prime time Su Rai2 da segnalare ‘No non è la BBC‘, il programma in cui ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 25 settembre : Metti la nonna in freezer batte È la mia vita di Al Bano : Le vicissitudini comiche di Fabio De Luigi e Miriam Leone vincono la sfida della prima serata di mercoledì 25 settembre: il film Metti la nonna in freezer su Rai1 è stato visto da 3 milioni 380mila telespettatori, pari a 15.35% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 È la mia vita il docu film di Al Bano ha ottenuto 1 milione 680mila spettatori pari al 9.13% di share. Su Rai2 1 milione 219mila telespettatori (5.58%) hanno seguito le vicende ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 24 settembre : La strada di casa 2 sfiora i 4 milioni e vince : La seconda puntata della serie ‘La strada di casa 2’ su Rai 1 vince il prime time del 24 settembre con 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Cado dalle Nubi‘, con 1.910.000 telespettatori e il 13.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, ‘Logan – The Wolverine’ con 1.654.000 spettatori e ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 23 settembre : Gli arancini di Montalbano ingolosiscono più di Temptation Island Vip : Un’altra vittoria per Il commissario Montalbano vince ancora: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, si aggiudica il prime time di lunedì 23 settembre su Rai1 con la replica dell’episodio “Gli arancini di Montalbano“, visto da 4 milioni 733mila telespettatori pari al 20.86% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, ha ...

Rita Dalla Chiesa - il sospetto sul ritardo dei dati Auditel sugli Ascolti di Giletti e D'Urso : Rita Dalla Chiesa discute con altri addetti ai lavori sul Ritardo sulla pubblicazione dei dati Auditel oggi 23 settembre. E nel farlo butta lì un sospetto o quantomeno una domanda maliziosa. Scrive il giornalista Giuseppe Candela: "Se Imma Taratanni conferma questi dati sorprendenti si mette male pe

Ascolti tv - i dati auditel del 22 settembre : vince Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : Ascolti tv, prime time Subito sopra la soglia dei 5 milioni di telespettatori, l’esordio su Rai1 di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è di quelli che fanno rumore. La fiction tratta dai volumi di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera nella sua prima puntata ha ottenuto 5.118.000 spettatori con il 23.3% di share. La nuova serie Rai, ambientata a Matera, ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di Live – Non è ...

Massimo Giletti e Barbara d'Urso - giallo degli Ascolti : "Mistero sui dati" : Per problemi tecnici i dati Auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Strano fatto oggi 23 settembre. Per un problema tecnico non meglio identificato gli ascolti televisivi non sono stati rilasciati alle 10 come al solito. Dunque potete immaginare la grande attesa per il responso

Ascolti Mara Venier - d’Urso contro Fialdini : i dati auditel di ieri : Domenica In, Domenica Live e Da noi… a ruota libera: gli Ascolti di ieri, 22 settembre ieri pomeriggio, domenica 22 settembre, hanno debuttato Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo programma di Francesca Fialdini dal titolo Da noi… A ruota libera, preceduto dalla seconda puntata della Domenica In di Mara Venier. Come sarà andata per le tre conduttrici? Mara, che come l’anno scorso se la deve vedere con le soap di ...

Ascolti Barbara d’Urso - Imma Tataranni e Giletti : dati serata di ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 19 settembre : Un passo dal cielo 5 batte l’esordio di Eurogames : Con 3.889.000 telespettatori e il 18.6% di share la fiction di Rai1 ‘Un passo dal cielo 5’ ha vinto la prima serata di giovedì 19 settembre. Al secondo posto, su Canale 5, bene l’esordio di ‘Eurogames’ con 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su TV8, per l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...