Ascensori per la Luna | nuova call della NASA

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Laera di esplorazioneè ormai alle porte: in questo scenario, laè alla continua ricerca di nuove proposte per lo sviluppo di sistemi di atterraggiore riutilizzabili, per il programma Artemis, che porterà la prima donna e il prossimo uomo a camminare sulla superficie, con lo scopo di stabilire una presenza umana sostenibile entro il 2028. Dopo le ultime revisioni del programma Artemis di giugno e agosto – spiega Global Science – laha aperto unarivolta all’industria con l’obiettivo di acquisire innovativi landerri da compagnie private. Le compagnie selezionate svilupperanno una versione iniziale dei lander per supportare le prime due missioni nel 2024 e nel 2025, seguite poi dallo sviluppo di un lander ‘sostenibile’ più avanzato nel 2026. Le aziende che parteciperanno allaavranno tempo fino al 1 novembre per ...

