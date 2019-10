«App d' incontri? Sì | ma voglio innamorarmi al supermercato»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Alla proposta delle amiche «Perché non ti iscrivi a un’app dial buio?», la mia risposta è sempre stata «Non mi avranno mai». Poi... Sono una mamma di 43 anni, con una bimba di quasi 4 e una separazione sudata e voluta. Sono tornata single e sulla piazza come le primizie di frutta e verdura al mercato. Un mese fa ho ribaltato la mia posizione («Le app d'non mi avranno mai») e deciso di spostare i miei limiti. Ed eccomi lì... sul divano modello Diane Keaton in Tutto può succedere, con una scatola di cioccolatini a destra e una di kleenex a sinistra a scegliere le foto migliori da pubblicare e qualche frase di appeal una volta presa la decisione di iscriversi a una di queste applicazioni. Ne scelgo una che mi è stata consigliata. Ci entro non tanto per volermi prima o poi (ri)sposare ma per capire come si gioca nella realtà quella cosa per me tutta da scoprire che è ...

stanzaselvaggia : Ma io non la voglio una app in cui incontrare solo uomini che mi fanno pagare il conto alla romana per la parità tr… - MaioTeo : @pinkvnam Perchè la solitudine fa paura a tutti quindi speriamo di trovare una persona sana almeno su una app di in… - frammenta : RT @artribune: Nasce Muzing, l’anti-Tinder: un’app per incontri che mette al centro il museo -