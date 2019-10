Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 | Leonor e Casilda sono Sorelle!

Anticipazioni Una Vita fino al 12 ottobre : Maria è stata l'amante di Maximiliano Hidalgo : Non ci sarà certo da annoiarsi nelle puntate di Una Vita in onda dal 6 al 12 ottobre , nelle quali nuove e vecchie trame si intrecceranno. Terranno banco ancora i dubbi di Lucia dopo avere visto la croce in possesso della Marchesa di Valmez. Confrontatasi con Padre Telmo, la nuova protagonista si rivolgerà anche a Felipe che chiederà l'intervento di Joaquin. Il padrino di Lucia arriverà ad Acacias 38 e tenterà di eludere qualsiasi chiarimento. ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata SERALE di martedì 1° ottobre 2019 : anticipazioni puntata 832 e 833 di Una VITA di martedì 1° ottobre 2019 in prima serata su Rete 4: Riecco Ursula, uscita trasformata dall’ospedale psichiatrico. La donna va da Samuel in cerca di Blanca e Moises ma viene mandata via. Allora lei, affamata e malridotta, comincia a mendicare la pietà degli abitanti di Acacias, che però si rifiutano di aiutarla. Il ritorno di Ursula, tra l’altro, mette tutti in agitazione, soprattutto le ...