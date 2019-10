Anticipazioni Una Vita fino al 12 ottobre | Maria è stata l' amante di Maximiliano Hidalgo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non ci sarà certo da annoiarsi nelle puntate di Unain onda dal 6 al 12, nelle quali nuove e vecchie trame si intrecceranno. Terranno banco ancora i dubbi di Lucia dopo avere visto la croce in possesso della Marchesa di Valmez. Confrontatasi con Padre Telmo, la nuova protagonista si rivolgerà anche a Felipe che chiederà l'intervento di Joaquin. Il padrino di Lucia arriverà ad Acacias 38 e tenterà di eludere qualsiasi chiarimento. Alla fine, però, non potrà che confessare la verità, ammettendo il legame tra Lucia e la famiglia nobile. Spazio anche a Trini, la cui gravidanza verrà finalmente accettata da Ramon, e al nuovo personaggio di. La domestica di Higinio, il medico che ha salvato laa Liberto, sarà portatrice di un incredibile segreto che non piacerà affatto a Rosina....

chetempochefa : 'Noi questa sera cominciamo con una novità alle 19.30, lo dico anche per impararlo perché non me lo ricordo.'… - MastrotekPino : Una Vita anticipazioni, 3 ottobre 2019: la rinascita di Ursula - fainformazione : Anticipazioni Una Vita: trame delle puntate dal 6 al 12 Ottobre 2019 - Spettegolando Eccoci con le nuove trame del… -