Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate 7-11 Ottobre 2019 | Diego Ritorna a

Un posto al sole Anticipazioni : ARTURO e SEBASTIANO - resa dei conti!!!! : La storyline del colpo di fulmine tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate di Un posto al sole e vi consigliamo di non perdere le puntate della soap in onda la prossima settimana, perché la situazione si farà decisamente calda! La trama, infatti, assumerà sempre di più dei colori da “romanzo d’altri tempi”, con l’imprenditrice sempre più ...

Anticipazioni Un posto al sole del 2/10 : Alex decide di lasciare il lavoro al Vulcano : I problemi senza fine di Alex Parisi continueranno ad essere al centro delle trame di Un posto al sole anche nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. La sorella di Mia non ha avuto il coraggio di confessare a Vittorio le ragioni della sua stranezza e oggi prenderà un'altra sorprendente decisione riguardante il suo futuro: dopo avere messo in stand-by la sua storia con il giovane Del Bue, Alex ...

Anticipazioni Un posto al sole all'11 ottobre : Vittorio è deluso : Tanti i colpi di scena nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera dell'access prime time di Rai 3 in onda tutte le sere alle ore 20.45 circa. Le Anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno soprattutto il percorso di vita di Vittorio, il quale è stato smascherato da Alex dopo le sue bugie. E poi ancora occhi puntati su Marina, la quale ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2019 : Renato sotto shock! : Renato è stato respinto da Adele e ora sfoga la sua frustrazione su Diego e Nadia. Alex decide di lasciare Palazzo Palladini e il Vulcano.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 2 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5343 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 2 ottobre 2019: Vittorio (Amato D’Auria) non capisce i motivi per cui Alex (Maria Maurigi) lo abbia lasciato… Dispiaciuto che Renato (Marzio Honorato) sfoghi il proprio nervosismo per il rifiuto di Adele contro Diego (Francesco Vitiello) e contro la compagna, Raffaele tenta di rassicurare Nadia (Magdalena Grochowska) ma farà una sorprendente scoperta. Alex, dopo aver ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2019: Marina riceve una sorpresa al lavoro, ma intanto la relazione tra lei e Fabrizio continua a essere motivo di scontro nella famiglia Rosato. Mentre Vittorio è sempre più deluso, Alex riceve una gradita visita da Silvia. Giulia, indecisa sul da farsi, si sfoga con Ornella (che è molto preoccupata per lei). La relazione tra Marina e Fabrizio si consolida, ...

Anticipazioni Uomini e donne : Sara se ne va - al suo posto potrebbe arrivare Klaudia : Le Anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che nelle prossime puntate assisteremo all'addio di una delle troniste in carica. Trattasi di Sara Tozzi, la quale ha scelto di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi a distanza di poche settimane dall'inizio del suo percorso televisivo. Un addio che dovrebbe permettere ad un'altra persona di subentrare al suo posto e quindi di mettersi in gioco per ricoprire il ruolo di ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre : Diego ritorna a spiare Beatrice : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le puntate della prossima settimana di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3 che troveremo in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre con nuovi imperdibili episodi. Le Anticipazioni rivelano che per Alex proseguirà il momento duro dopo la fine della storia con Vittorio, mentre Diego si ritroverà nuovamente a fare i conti con il suo passato ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 1° ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5342 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 1° ottobre 2019: Più che turbata da quello che ha scoperto da poco sul conto di Vittorio (Amato D’Auria), Alex (Maria Maurigi) nel silenzio arriva a maturare una decisione dolorosa… Conscio del passo falso da lui compiuto, ora Renato Poggi (Marzio Honorato) deve affrontare la realtà ma appare sempre più insofferente… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 30 settembre – 4 ottobre 2019. Davide Devenuto lascia la soap : Davide Devenuto Un Posto al Sole sta per perdere uno dei suoi volti storici. Davide Devenuto, che dal lontano 2003 interpreta il ruolo di Andrea Pergolesi, ha infatti, deciso di lasciare temporaneamente la soap per dedicarsi a nuovi progetti. Intervistato dal settimanale Grazia, l’attore ha dichiarato: “Sto per prendermi una pausa da Un Posto al Sole, 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato ...

Un posto al sole : ecco la “giovane” famiglia ROSATO - Anticipazioni : Come avrete certamente notato, a Un posto al sole la narrazione riguardante la nuova famiglia ROSATO si sta svolgendo su due livelli temporali: uno del presente e uno del passato (quest’ultimo necessario a capire lo svolgersi degli eventi che hanno messo nei guai il padre di Marina). Nel presente il protagonista della trama è Giorgio Borghetti, che – come tutti sappiamo – interpreta Fabrizio ROSATO (ovvero il personaggio ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 30 settembre : Marina perde la testa per Fabrizio : L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda a partire dalla prossima settimana, lunedì 30 settembre 2019, con una serie di nuovi episodi che si preannunciano imperdibili per tutti gli appassionati. Occhi puntati in particolar modo su Alex, che dovrà fare i conti con una tremenda verità riguardante il suo rapporto con Vittorio. E poi ancora si vedrà che Marina perderà completamente la testa per Vittorio, il quale ormai ...