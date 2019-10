Anguillara | Giannini | scarafaggi nelle aule | amministrazioni pentastellate hanno

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – “Se a governare una qualsiasi città è un sindaco dei 5 Stelle, meglio chiedere la residenza altrove. A Roma i danni prodotti dalla sindaca Raggi li conosciamo tutti, ma non immaginavamo neanche lontanamente che anche nella provincia romana accadessero analoghe situazioni. E se nella capitale girano indisturbati ratti e cinghiali per via dei rifiuti in strada, adSabazia non va meglio. Circa 400 studenti dell’ex plesso via Verdi (che vanno a scuola nei container), infatti, si ritrovano a fare i conti da giorni con un numero impressionante di”. E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele. “Altro che storie – aggiunge. I 5 Stelletrasformato in fogne a cielo aperto le nostre città perché letteralmente incapaci di amministrare. A quando una disinfestazione seria? A quando provvedimenti ...