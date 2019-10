Amici Celebrities cambia giorno e sfida Rocco Schiavone

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Cambio di programma per. La versione vip del talent show di Maria De Filippi si sposta nel palinsesto di Canale 5 passando dal sabato al mercoledì sera. Il trasloco però è previsto per la quarta puntata, ciò significa che la terza andrà regolarmente in onda sabato 5 ottobre in prima serata., quando va in onda la quarta puntata Dalla settimana successiva invece l’appuntamento, per cui il quarto appuntamento conè atteso per mercoledì 9 ottobre e dovrebbe vedere alla conduzione non più la De Filippi ma Michelle Hunziker che raccoglie il testimone dalla padrona di casa. Il cambio di palinsesto è dovuto al fatto che sabato 12 su Rai 1 va in onda l’incontro Italia – Grecia che vale per le qualificazioni agli Europei 2020, e su Canale 5 Mediaset schiera il film Adaline – L’eterna giovinezza con ...

