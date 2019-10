Alvin su Ilary Blasi | “Ho scoperto la sua gravidanza prima di Totti”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)e Totti,svela un curioso retroscena: la confessione Da un paio di settimane a questa parte sono tornati in Tvalla conduzione di Euro Games. Ma questo per loro non è stato il primo programma che hanno condotto insieme. Infatti, in passato, hanno presentato un programma musicale su Rai Due intitolato CD:Live. E proprio su questa trasmissioneha raccontato un interessante aneddoto al settimanale Vero Tv che ha sorpreso un po’ tutti. Di cosa si tratta? In pratica il popolare conduttore ha confessato di aver saputodi Totti che la collegaaspettava il suo primo figlio, adesso 13enne: “era felicissima…Pure per me è stata una grande emozione…” Insomma tra i due c’è davvero un rapporto speciale che va oltre anche il lavoro. Un feeling percepito dagli stessi telespettatori.sui suoi ...

massimorighini : RT @MediasetPlay: Ilary e Alvin conquistano l'Europa con i loro commenti! ?? #Eurogames torna giovedì in prima serata su #Canale5! Pronti a… - raspa90 : RT @MediasetPlay: Ilary e Alvin conquistano l'Europa con i loro commenti! ?? #Eurogames torna giovedì in prima serata su #Canale5! Pronti a… - bravoAlvin : RT @MediasetPlay: Ilary e Alvin conquistano l'Europa con i loro commenti! ?? #Eurogames torna giovedì in prima serata su #Canale5! Pronti a… -