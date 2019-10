Allerta Meteo | dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno

Allerta Meteo della Protezione Civile : il maltempo si sposta al Centro/Sud - fenomeni estremi per altre 36-48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – L’autunno sta mostrando il primo freddo e le prime ondate di maltempo: diverse piogge hanno interessato oggi Trieste, ma anche il Lazio, mentre per domani i temporali si spostano al Centro-Sud, come prevede la Protezione Civile che ha emesso una nuova Allerta meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, interessando oggi le regioni Centro-settentrionali. In serata, nubi e precipitazioni si ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica codice giallo, valido a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Meteo - l’Allerta Estofex per l’Italia : oggi maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Ottobre inizia all’insegna del maltempo sull’Italia e più in generale, sul Mediterraneo. Per questo, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per alcune aree del Mediterraneo, Italia compresa, e per i Balcani, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. l’allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 3 ottobre. Un’area di profonda ...

Uragano Lorenzo - massima Allerta Meteo alle Azzorre : cancellati 24 voli - gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Lorenzo è sempre più vicino all’arcipelago delle isole Azzorre, nel territorio portoghese dell’oceano Atlantico: 24 voli (per un totale di 873 passeggeri) della compagnia SATA Air Açores sono stati cancellati. Due erano voli che collegavano le Azzorre al Portogallo continentale, mentre gli altri erano collegamenti tra le varie isole dell’arcipelago. Tutti i passeggeri saranno trasferiti su altri voli di Giovedì ...

Allerta Meteo Lombardia : attivano il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo in arrivo sulla Lombardia. A seguito di un avviso di criticità regionale in codice giallo, sarà attivo a partire dalle ore 18 il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro di via Drago provvederà all’eventuale coordinamento delle pattuglie della Polizia locale e delle squadre della Protezione Civile e di MM che sono Allertate dalle 18 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: ...

Allerta Meteo Lazio : domani criticità gialla per temporali : Forte maltempo in arrivo in diverse zone d’Italia, dove si prevedono piogge e temperature artiche tra domani e dopodomani. La Protezione Civile ha emesso un avviso di Allerta Meteo al quale sono seguiti diversi avvisi regionali, come quello del Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forte perturbazione domani - allerta gialla in 8 regioni : Una veloce ma incisiva perturbazione attraverserà l'Italia fra domani e Giovedì, portando piogge e temporali anche di forte intensità e a seguire un netto calo delle temperature. Vediamo...

Allerta Meteo - prima fiondata Artica in arrivo sull’Italia : forte maltempo e temperature in picchiata tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre : Allerta Meteo – Mentre l’Uragano Lorenzo si abbatte sulle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore la prima fiondata Artica della stagione: dopo un Settembre decisamente caldo in tutto il nostro Paese, Ottobre inizierà subito con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, infatti, le temperature crolleranno fino a 7-8°C sotto le medie del periodo, soprattutto nelle ...

Maltempo - in arrivo forti piogge e temporali : la pesante Allerta Meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcato fronte freddo atlantico - in arrivo piogge e temporali : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo: è valida per la giornata di domani, dalle 6 alle 24, in riferimento a piogge e temporali previsti in regione. Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione domani sera, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo. Domani sono previste ...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per piogge su tutta la regione : In seguito al graduale calo di pressione causato dall’avvicinamento di una perturbazione, la sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana, valido dalla mezzanotte di oggi, martedì 1 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, per piogge e temporali anche forti. domani, mercoledì 2, il maltempo si estenderà su tutta la regione, in particolare nella prima parte della ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : alla luce delle previsioni Meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valido a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo stato di attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana nel Comune bellunese di Borca di ...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione da ovest - previsti “rovesci e temporali forti” : Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l’estremo ponente. Dunque, Allerta sulle zone B, C, D, e dalle 00.00 alle 14.00 di domani mercoledi’ 2 ottobre. La ...