Allarme salmonella nel salame | vietato consumarlo | riportare al punto vendita MARCHIO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per il“Il tagliere del re” con denominazione “Veneto 500 g”. Il motivo della segnalazione pubblicata in data odierna, 2 ottobre, è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico“. Il lotto incriminato, commercializzato dalla nota catena di supermercati ALDI Srl, è il n°1190528 (indicato anche con 0528), prodotto da Becher Spa. A seguito di specifiche analisi, nelin questione è stata riscontrata la presenza di. Il prodotto con lotto indicato non deve essere consumato e può essere restituito in qualsiasiALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00). L'articolonel...

