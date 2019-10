Alice Campello in lacrime per la proposta di Marco Fantini a Beatrice Valli

Alice Campello annuncia : "Io e Morata vogliamo una figlia femmina" - : Marco Gentile La fashion influencer Alice Campello, moglie dell'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, ha parlato della voglia di diventare ancora mamma: "Da quando ho partorito voglio già un altro figlio e Álvaro vuole la stessa cosa" Alvaro Morata nel corso della sua carriera ha vestito la maglia di club molto importanti: Atletico Madrid e Real Madrid nelle giovanili, dal 2010 al 2014 in prima squadra con i blancos, dal 2014 ...

Messaggi di odio contro i figli di Alvaro Morata - la denuncia di Alice Campello : I social sono uno struemento bellissimo ma possono trasformarsi in un luogo invivibile per colpa dell'odio: lo ha scoperto sulla sua pelle Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, leggendo gli insulti irripetibili ai suoi gemelli. Alice Campello è la bionda moglie di Alvaro Morata. figlia di un noto imprenditore veneto, per amore del suo uomo la ragazza ha da tempo abbandonato l'Italia per seguirlo negli spostamenti tra le varie formazioni ...

Alice Campello affitta il suo yacht - ma il web tuona : “Non ti vergogni?” : La moglie di Morata mette in affitto il lussuoso yacht di famiglia sul suo profilo Instagram. Ma il web non prende bene l’annuncio e la ricopre di insulti: “Non ti vergogni?” Mare, yacht e relax sembra essere il trio perfetto per delle vacanze da sogno. Ed è proprio la scelta che hanno fatto Alice Campello e Alvaro Morata, ovviamente in compagnia dei piccoli gemellini, che si destreggiano da un’isola all’altra con un solo ...

Mi hanno rubato i ricordi! Alice Campello dopo la rapina : dopo la rapina subita nell'abitazione di famiglia nella notte tra venerdì e sabato scorso, la moglie del calciatore Morata è tornata sui social per condividere la brutta esperienza con i follower e ringraziare per l'affetto.-- A poche ore di distanza dalla rapina in casa subita da Alice Campello e Alvaro Morata nella villa di Mirasierra, la moglie del calciatore ha pubblicato un post "liberatorio" su Instagram. Parole cariche di ...