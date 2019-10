Alba Parietti sul tumore a Storie Italiane | “Poteva essere gravissimo”

Alba Parietti : "A 37 anni ho avuto un cancro" : Alba Parietti, intervenendo oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele su Rai1, ha raccontato che, come Emma Marrone e Nadia Toffa, a 37 anni, ha dovuto affrontare una dura battaglia contro il cancro. La showgirl, però, ha deciso di tener fuori gli affetti più cari per non coinvolgerli emotivamente: Per una forma di pudore. Sono stata operata l'anno in cui è morto Gianni Versace, non sono potuta andare al suo ...

Alba Parietti e gli uomini di potere : “Gianni Agnelli mi chiamava spesso - chiacchieravamo molto…” : Alba Parietti è stata ospite di Pierluigi Diaco nell’ultima puntata di Io e Te e nel corso dell’intervista ha svelato molti retroscena della sua vita privata, parlando anche del rapporto che ha avuto con gli uomini di potere. “Agnelli mi telefonava spesso – ha esordito la showgirl spiazzando tutti – chiacchieravamo molto… quando chiamava Agnelli, rimanevo a parlare con lui anche se stavo per prendere l’aereo. Era ...

Alba Parietti : Piaccio agli uomini di potere : Alba Parietti si racconta a tutto tondo. Ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, la showgirl si confessa senza remore: l’adolescenza, i dolori, le amicizie, i genitori, il passato, gli amori. “Il sesso – spiega subito – non è più una priorità, quindi non ho un problema morale nei confronti del sesso. Siccome io riesco ad amare le persone su un piano proprio intellettuale… le più belle scopate si fanno con la testa, sempre!”.\\Il potere, secondo ...

Alba Parietti/ "Eutanasia gesto doloroso e d'amore - miei nonni volevano morire ma…" : Alba Parietti dice la sua sul delicato tema dell'eutanasia dopo la sentenza della Cassazione: l'esperienza personale, dal cane ai suoi nonni.

Temptation Alba Parietti si scaglia contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Alla fine il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul ...

“I maschi li voglio così”. Alba Parietti - la confessione piccante dall’alto dei suoi 58 anni : Alba Parietti è stupenda anche dopo i 50… In un’intervista a Leggo, la Parietti ha detto la sua riguardo il tempo che passa: “Ma quale tramonto, le donne dopo i 40 rinascono. Sono corteggiata soprattutto dai giovanissimi”. Per lei l’età è solo una formalità, anche perché i suoi, di anni, li porta alla grande. E poi Alba ha imparato a valorizzarsi meglio proprio una volta passati i 40. E oggi non si preoccupa minimamente del giudizio altrui cosa ...

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli/ "Anche tu fai un lavoro superficiale!" : Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli dopo l'attacco della giornalista a Live Non è la d'Urso. "Anche tu fai un lavoro superficiale!". Cosa è successo...

Alba Parietti : "Io corteggiata dai 20enni. Dopo i 40 la donna rinasce" : “La cosa che fa orrore è che la gente utilizzi l’età delle donne - e badate bene non degli uomini - come fosse una peste”. Alba Parietti non le manda a dire e in un’intervista a Leggo spiega il suo punto di vista sull’invecchiare. E ammette di essere corteggiata soprattutto da giovanissimi.Gli anni che passano vengono visti come una malattia anziché una conquista: “Non va dimenticato che ...

Temptation Island Vip - Alba Parietti disperata per la Caldonazzo : "Amore tossico - di cosa ho paura" : Nel corso della scorsa puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5, Nathalie Caldonazzo, dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato, ha lasciato solo sul tronco il fidanzato Andrea Ippoliti e se ne è andata ponendo fine a ciò che lei stessa ha definito uno "schifo". Qualche ora fa A

Scintille in tv tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti. Tutta colpa di Matteo Salvini : Uno scontro colpo su colpo quello andato in scena tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti durante la puntata di domenica scorsa di ‘Live non è la D’Urso’. Tema del litigio l’ex ministro degll’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. La cantante ed attrice 79enne ha difeso a spada tratta l’ex vicepremier: “In realtà non ha bisogno di un avvocato difensore. L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può ...

