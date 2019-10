Agrigento : giornalista buttato fuori da aula consiliare - 'A Favara clima ostile contro stampa' (2) : (AdnKronos) - "Resta il clima ostile contro la stampa, rimangono le aggressioni verbali, e non solo, contro i giornalisti, le reiterate offese personali e all’indirizzo dei giornalisti locali che non scrivo di argomenti a loro graditi. E poi il comportamento di taluni consiglieri che screditano, per

Agrigento : giornalista buttato fuori da aula consiliare - ‘A Favara clima ostile contro stampa’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Un giornalista è stato buttato fuori dall’ aula consiliare dove stava seguendo i lavori della seduta del Consiglio comunale. E’ accaduto a Favara , grosso centro dell’agrigentino, dove Giuseppe Moscato, giornalista del sito on line Siciliaonpress, come denuncia lo stesso cronista, è stato allontanato dai vigili urbani su richiesta del vicepresidente del Consiglio comunale. ...

Agrigento : giornalista buttato fuori da aula consiliare - ‘A Favara clima ostile contro stampa’ (2) : (AdnKronos) – “Resta il clima ostile contro la stampa, rimangono le aggressioni verbali, e non solo, contro i giornalisti, le reiterate offese personali e all’indirizzo dei giornalisti locali che non scrivo di argomenti a loro graditi. E poi il comportamento di taluni consiglieri che screditano, per fortuna solo in piccola parte, l’Istituzione Consiglio comunale. Me ne duole- dice Moscato – In conseguenza a ...