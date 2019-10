Agrigento | giornalista buttato fuori da aula consiliare | ‘A Favara clima ostile contro

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Resta illa stampa, rimangono le aggressioni verbali, e non solo,i giornalisti, le reiterate offese personali e all’indirizzo dei giornalisti locali che non scrivo di argomenti a loro graditi. E poi il comportamento di taluni consiglieri che screditano, per fortuna solo in piccola parte, l’Istituzione Consiglio comunale. Me ne duole- dice Moscato – In conseguenza a questi fatti i Consiglieri comunali del M5S firmatari della mozione di sfiducia unitamente a quelli del Gruppo Misto hanno abbandonato l’. La seduta è stata sospesa per alcuni minuti. Al ritorno inmancava il numero legale per cui è stata aggiornata ad un ora, ma anche all’appello successivo non c’era il numero legale per cui la seduta è stata aggiornata”. All’indirizzo di Moscato è arrivata la solidarietà del ...

