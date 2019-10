Aggiornamento Huawei EMUI 10 Android 10 su 33 smartphone entro dicembre 2019 : I dispositivi Huawei riceveranno l'Aggiornamento EMUI 10 basato su Android 10 mentre i modelli Honor riceveranno l'interfaccia utente magica 3.0 personalizzata basata su Android 10.

Aggiornamento Huawei Android 10 per Huawei P30 Pro EMUI 10 : Aggiornamento Android 10 Huawei P30 EMUI 10 - Come installare EMUI 10 / Android 10 su Huawei P30 Pro [Beta]

L’Aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Perché 4 GB di Aggiornamento sul Huawei P20 TIM con firmware 328? Chiarimenti : I possessori di un Huawei P20 TIM, in questo lunedì' 23 settembre, stanno ricevendo la notifica via OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento targato 328 sul loro device. Più che in altri casi, l'update sta destando numerosi interessi, soprattutto per il suo peso anomalo rispetto a firmware precedenti. In realtà, sulle pagine di OM, già sono presenti dei riferimenti allo stesso adeguamento software da inizio settembre ma, in quel ...

Aggiornamento Android 10 Huawei Elenco principali nuove funzionalità : Android 10 è una delle parole chiave più ricercate su Internet. E perchè no? Google ha finalmente rilasciato la versione stabile del sistema operativo Android 10 sui suoi dispositivi Pixel

Svariati GB per ogni Aggiornamento Huawei : chiariamoci sul trend di fine estate : C'è un trend che sta facendo molto discutere in questo periodo, in merito agli aggiornamenti Huawei di cui tanto si parla. Indipendentemente dal fatto che siate in procinto di scaricare una patch con cui potrete toccare con mano finalmente EMUI 9.1, o più semplicemente una pensata per migliorare gli standard di sicurezza del vostro smartphone, potrebbe essere possibile che al momento dell'arrivo della notifica via OTA si visualizzi un upgrade ...

Il peso inganna con l’Aggiornamento di agosto per Huawei P20 e P20 Pro : focus sulla B328 : Stanno arrivando alcune segnalazioni anche dagli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un P20 Pro, oggi 2 settembre, a proposito delle tanto attese patch di agosto. Si tratta di un doppio upgrade legato alla sigla B328, con cui potremo toccare con mano un firmware molto pesante. Discorso diverso, almeno all'apparenza, rispetto a quanto abbiamo notato con Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite tramite l'approfondimento portato alla ...

EMUI 9.1 Huawei Y6 2019 Download Aggiornamento : Huawei, come promesso, ha iniziato a implementare il tanto atteso aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei Y6 2019. I possessori dello smartphone riceveranno a breve la notifica di aggiornamento con il numero di build EMUI 9.1.0.240 (C69E13R1P6) che apparirà sulla barra di notifica di Huawei Y6 2019.

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo Aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Che bella domenica anche per Huawei P10 : dal 25 agosto Aggiornamento EMUI 9.1 per tutti : Una svolta davvero interessante e attesa da tanti possessori di un Huawei P10, quella arrivata nel corso di questo fine settimana. Dopo tanto penare e a due mesi dal nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, infatti, il produttore asiatico ha finalmente avviato la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per il device che ha fatto il suo esordio sul mercato poco più di due anni fa. Insomma, con un ritorno appena inferiore alla ...

Immortale Huawei Mate 9 con EMUI 9.1 : Aggiornamento anche in Italia dal 18 agosto : Arriva un segnale davvero importante in queste ore per coloro che sono ancora in possesso di un Huawei Mate 9. A tre anni dal loro arrivo sul mercato, infatti, anche qui in Italia possiamo iniziare a toccare con mano l'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9.1. Una svolta inaspettata fino a poche settimane, quando le prime fonti in Rete hanno iniziato a parlare del rollout globale dell'upgrade, come vi abbiamo prontamente ...

Addio attesa per Huawei P10 Plus : B252 regalo di Ferragosto con Aggiornamento EMUI 9.1 in Italia : Giungono gradite novità oggi 15 agosto per i non pochi utenti che anche qui in Italia sono ancora legati ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Plus. Secondo quanto riportato da alcuni utenti nostrani, infatti, il produttore asiatico ha dato il via una volta per tutte alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Una decina di giorni fa, tramite un report apposito, vi avevamo già raccontato del passaggio dalla teoria alla pratica ...