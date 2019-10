Aeroporti | Palermo | si insedia nuovo cda Gesap 2

Aeroporti : a Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200 mila visitatori : Palermo , 13 ago. (AdnKronos) - Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.

