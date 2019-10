Addio a Giorgio Squinzi | ex presidente di Confindustria e di Mapei

E’ morto Giorgio Squinzi : Addio al Presidente del Sassuolo : E’ morto stasera a Milano il Presidente del Sassuolo e titolare di Mapei Giorgio Squinzi . Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, imprenditore di seconda generazione, è stato anche Presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Ha guidato la Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi è deceduto all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento ...

E’ morto Giorgio Squinzi : Addio al titolare di Mapei e Presidente del Sassuolo : E’ morto stasera a Milano Giorgio Squinzi , Presidente di Confindustria tra 2012 e 2016, amministratore unico di Mapei , azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi , 76 anni, era malato da tempo. Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, era il proprietario del Sassuolo , che oggi milita in serie A. L'articolo E’ morto Giorgio Squinzi : addio al titolare di Mapei e Presidente del Sassuolo sembra essere il primo ...

Addio a Giorgio Squinzi - ex presidente di Confindustria e fondatore della Mapei : Giorgio Squinzi , ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016 e fondatore insieme al padre della Mapei , è morto all’età di 76 anni

Addio all'imprenditore Giorgio Squinzi : 22.10 E' morto a Milano Giorgio Squinzi , l'ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi , 76 anni, era malato da tempo. Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, imprenditore di seconda generazione, era amministratore unico della Mapei. E' stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Era proprietario della squadra di calcio del Sassuolo.

Addio a Silvio Novembre - fu il braccio destro di Ambrosoli. Il figlio dell’avvocato Giorgio : “Perdiamo un esempio altissimo di cittadino” : Quando era già finito tutto da un pezzo gli chiesero: prova rancore quando pensa a Sindona o ad Andreotti? “No, non rancore, disapprovazione. E’ un’altra cosa – rispose alla rivista I Siciliani nuovi, erede del giornale di Pippo Fava – Critica feroce, perché chi doveva comportarsi bene non si è comportato bene, ma non più di questo”. Oggi Silvio Novembre, il principale, fedele e leale collaboratore di Giorgio ...