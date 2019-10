Major waves and storm surge from hurricane #Lorenzo in Faial, the Azores this morning, October 2nd! Video: ...

Cristina Chiabotto e Marco Roscio luna di miele da sogno (ma il suo lato B lo è ancora di più) : Freschissimi di matrimonio, celebrato a Torino nella reggia di Venaria, Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono volati a Formentera per godersi la loro romantica luna di miele. In un mare da sogno, i neo sposini sono stati pizzicati dai paparazzi dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Leg

Arsene Wenger : "Pronto a tornare in panchina". La sua strada porta al Milan? : L’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger, sembra pronto a un ritorno in panchina dopo l’addio ai Gunners avvenuto nel 2018. È quanto rivela il Mirror a cui il tecnico francese ha svelato di aver ricevuto "diverse offerte interessanti". Dopo 22 anni ai Gunners, con cui ha conquistato 3 scudetti e

Antonio Caprarica - il giornalista Rai : “Lady Diana aveva una generosità di cuore - Meghan Markle recita e sarà sempre un’attrice” : “Lady Diana aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per tutta la vita”. Non usa mezzi termini il giornalista Rai Antonio Caprarica, ospite a Mattino 5, per dire quello che pensa della Duchessa del Sussex moglie del principe Harry. Lo storico corrispondente da Londra ha commentato infatti le immagini del viaggio in Africa di Harry e Meghan, che hanno voluto ripercorrere i luoghi in cui era andata anche Lady Diana ...

Renzo Piano architetto green? A Montecarlo non sembra sia proprio così : Digito su Google “Renzo Piano green”, guardiamo cosa mi viene fuori. In primis un tot di immagini di importanti realizzazioni ecocompatibili in giro per il mondo. Devo ammettere la mia ignoranza: conosco solo la California Academy of Sciences. Tante immagini, ma poi anche tanti articoli perché è indubbio che Piano si sia costruito una fama di architetto che ha a cuore l’ambiente e il territorio (si chiama “architettura sostenibile”). Complice ...

Armando Siri - la giunta delle Immunità dice sì al sequestro del pc del senatore della Lega : La giunta delle elezioni e delle Immunità, ha dato il via libera al sequestro del computer di Armando Siri, ex sottosegretario leghista ai Trasporti, con 13 voti favorevoli e 8 contrari. L’organismo presieduto da Maurizio Gasparri era chiamato a decidere sulla richiesta della procura di Milano di sequestro del pc del senatore leghista, finito al centro di una indagine su un presunto autoriciclaggio, dopo il prestito ottenuto da Siri, da un ...

Levante : "Mi paragonavano a Carmen Consoli. Ero onorata - ma capivo che per me non c'era posto" : “Il mio nome Claudia vuol dire la claudicante, la zoppa. E Levante vuol dire alzarsi in piedi. La vita di Claudia è stata difficile da subito. Levante invece mi ha dato le ali per risollevarmi, quando a nove anni la mia infanzia felice è stata interrotta dalla morte di papà”. Due nomi, due approcci alla vita, una sola persona: nata Claudia Lagona, cresciuta e conosciuta a tutti come Levante. Il soprannome le ...

I nonni patrimonio dell'umanità : Il 2 ottobre è la festa dei nonni. Quando vado a trovare i miei mi sembra di entrare in un posto sicuro. Un luogo dove ogni oggetto sembra avere una personalissima storia da raccontare. Come se fossero stati collezionati per mostrare l’evoluzione di una famiglia. Le foto dei nipoti - ingiallite dal tempo - fissano le priorità della loro vita. Ci sono anche io immortalato mentre accenno un sorriso (che sarà eterno), ...

Maria Luisa - a 31 anni è la preside più giovane d’Italia : “All’estero sarebbe normale” : Originaria di Avellino, è dirigente scolastico a Sassuolo dopo il bando 2017 del Miur. "Spero di essere un esempio per tanti miei coetanei" assicura. "In Italia non siamo abituati a veder ricoprire dei ruoli a persone così giovani, all'estero è invece la norma". Nessun problema con colleghi e genitori. "C'è rispetto per il ruolo che ricopro"Continua a leggere

Migranti - sbarchi senza sosta a Lampedusa : l’hotspot è al collasso : Nuovi sbarchi a Lampedusa: sull'isola siciliane nella notte sono arrivati 53 Migranti di nazionalità tunisina, in tre diversi approdi. 75 Migranti sono arrivati con una barca a vela nella costa calabrese vicino Catanzaro: si tratta di cittadini pachistani uomini, tutti in buone condizioni di salute, fra i quali 12 minorenni.Continua a leggere

Rosanna Lambertucci - il suo dramma a Storie Italiane : “Morì appena nata” : Storie Italiane: Rosanna Lambertucci torna a parlare del suo grande dolore Sul finire della puntata odierna di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato Rosanna Lambertucci, la quale è tornata a parlare del suo più grande dolore: la morte di sua figlia Elisa. A tal proposito la donna ha dichiarato che la bambina è venuta a mancare due giorni dopo averla messa al Mondo. Un dolore che l’ha segnata per sempre anche se l’arrivo ...

Confindustria - l'Emilia si scalda Le categorie che vogliono contare... : La Motor Valley, il distretto del packaging. Ma anche l’alimentare, il Sistema Casa e i poli biomedicali. Distretti dell’Emilia-Romagna che nel 2017, secondo gli ultimi dati Istat disponibili sulla crescita del Pil a livello disaggregato regionale Segui su affaritaliani.it

Zio abusa per sei anni della nipote minorenne : arrestato : Segui su affaritaliani.it

Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Followers Up Stats e Likes and followers on Instagram permettono di incrementare follower e like : followers Up Stats followers Up Stats è un’applicazione che permette di interpretare al meglio le caratteristiche del proprio pubblico di Instagram mostrando approfondimenti a colpo d’occhio. Lo strumento offre la possibilità di incrementare il numero di follower e like analizzando il proprio pubblico con dei report per nuovi follower, follower persi, migliori “liker” e commentatori, post più apprezzati e meno apprezzati, ...