57enne non va in bagno da tre giorni aveva l’addome gonfio e nausea terribile i medici

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un uomo di 57 anni in Australia ha rischiato di morire perché non riusciva a andare inda tre. L’uomo faceva fatica a camminare e. I suoi famigliari hanno deciso di ricoverarlo al Footscray Hospital di Melbourne perchè faticava a camminare. Sottoposto alle opportune analisi, ihanno scoperto che la causa dei suoi mali era un enorme massa fecale che doveva essere asportata immediatamente. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento. Isono riusciti a rimuoverli due litri di feci dall’intestino. Il chirurgo che ha eseguito l’operazione ha detto che l’intestino non riusciva a fungere più le sue funzioni perché era intasato di feci. Le feci provocavano una forte pressione sui vasi sanguini che se perdurava avrebbe potuto provocare la perdita degli arti inferiori, in particolare della gamba destra. L’uomo è ...

cronacacaserta : Villa Literno. 57enne fornisce informazioni false per non farsi arrestare - malikapollo : @ValentinaPrisc Roma: 34enne italiano tenta di stuprare 57enne in una chiesa. Non è che va molto meglio - AuBrSch : Non sono riuscito trovare nell descrizione dei fatti la nazionalità dell aggressore. Roma, 57enne è in chiesa per… -