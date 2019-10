“1994 | L’anno zero” | su Sky il documentario della discesa in campo di Berlusconi | dalla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) 26 gennaio 1994: Silvio“scende in”. Il tycoon televisivo decide di partecipare alle elezioni politiche che si terranno quel. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993:del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) 1994:zero, venerdì 4 e 11 ottobre alle 23 il terzo e ultimo capitolo, in due parti,Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli e raccontata attraverso filmati d’epoca e interviste ai protagonisti di quelle vicende.ha un obiettivo ambizioso: sconfiggere gli ex comunisti guidati da Achille Occhetto, a capo di un’alleanza progressista che i primi sondaggi danno per sicura vincitrice alle elezioni primaverili. In pochissime settimanecrea dal nulla (o quasi) un partito, Forza Italia, e dà vita all’alleanza di centrodestra che comprende gli ex missini di Gianfranco Fini, i democristiani di Pier ...

