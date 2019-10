Youth League | Juventus-Bayer Leverkusen in diretta in chiaro

Diretta Juventus Primavera Bayer Leverkusen/ Streaming video tv - Juve in Youth League : Diretta Juventus Primavera Bayer Leverkusen Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per il gruppo D della Youth League.

Youth League – I convocati di Baronio per Genk-Napoli : Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati di Mister Baronio per il match di Youth League che verrà impegnati gli azzurrini contro il Genk. Youth League – I ragazzi di Baronio vengono da due sconfitte consecutive in campionato. Per quanto riguarda la competizione europea tutte le squadre sono ad un punto avendo pareggiato la gara di esordio. I convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, ...

La Youth League in esclusiva sul Canale 20 : le gare delle italiane in diretta : La «Uefa Youth League 2019/20» torna in esclusiva in chiaro sul Canale “20”, martedì 1° e mercoledì 2 ottobre. La rete diretta da Marco Costa trasmette quattro match della seconda giornata del torneo ribattezzato la Champions League dei giovani: “Atalanta-Shakhtar Donetsk”, “Juventus-Bayer Leverkusen” “Genk-Napoli” e “Barcellona-Inter”. Di seguito la programmazione di martedì 1° ottobre: Atalanta-Shakhtar […] L'articolo La Youth League in ...

Inter : Esposito brilla in Youth League - doppietta allo Slavia Praga (VIDEO) : Decide sempre Sebastiano Esposito. La giovane punta oramai stabilmente convocato con l'Inter dei 'grandi' si dimostra implacabile anche in Youth League, realizzando ben due gol nella netta vittoria dell'Inter primavera contro i pari età dello Slavia Praga. Una risposta importante quella del giovane italiano, che sicuramente si dimostra molto più concreto delle punte della prima squadra, considerando il pareggio dell'Inter di Conte contro lo ...

Diretta Dinamo Zagabria Atalanta Primavera/ Streaming video : debutto in Youth League : Diretta Dinamo Zagabria Atalanta Primavera Streaming video tv: risultato live della partita, mercoledì 18 settembre, girone C della Youth League.

Diretta Atletico Madrid Juventus Primavera/ Streaming video : Juve in Youth League : Diretta Atletico Madrid Juventus Primavera Streaming video e tv: risultato live della partita che i giovani bianconeri giocano nel girone D di Youth League.

Youth League - Napoli-Liverpool 1-1 : Finisce con un pareggio che non premia gli azzurri di mister Baronio la sfida di Youth League tra Napoli e Liverpool in programma allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore. Gli azzurri vanno in vantaggio sui Reds con un gol di Mancino al 29′. Il Napoli approfitta di un’errata lettura difensiva del Liverpool, mette lappa al centro e Mancino si fa trovare pronto. Sullo scadere dei tempi regolamentari arriva però il pareggio: difesa del ...