Voto ai 16enni | Di Maio | “Presenteremo una proposta di legge costituzionale Dopo taglio

Cari politici : date subito il Voto ai 16enni : L’idea l’ha lanciata l’altro ieri Enrico Letta dalle pagine di Repubblica, ma nelle ore scorse ci sono state entusiaste aperture di vari esponenti politici, da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti: dare il voto ai sedicenni, quelli che in tanti hanno affollato le piazze venerdì scorso per lo sciopero globale del clima. L’idea è giusta, anzi sacrosanta. Abbassare la soglia del diritto di voto è un modo diretto e immediato di spingere la classe ...

Voto AI 16ENNI?/ Come cadere nella trappola di Greta e dimenticare quelli di Gomorra : Da Fubini a Enrico Letta, fioccano le proposte per far votare i 16enni che scendono in piazza con Greta. Ma siamo sicuri che voterebbero per il Pd?

Voto ai 16enni - Conte : i giovani sono maturiAnche Di Maio apre all'idea di Letta : Il premier possibilista circa l'abbassamento dell'età per esercitare il diritto di Voto. Con lui anche il leader M5s: "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse - dice - dovrebbe avere il diritto di votare e scegliere che decida della sua vita". Contrario il senatore a vita Mario Monti.

Riforme : Brescia - ‘per Voto 16enni basta emendamento a pdl su elettorato’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Con il voto ai 16enni, storica proposta del MoVimento 5 Stelle, daremo potere e responsabilità a più di un milione di giovani italiani che a 16 e a 17 anni parteciperanno con il loro voto alle decisioni pubbliche. Possiamo farlo già con un emendamento al Senato, dove è ferma la proposta di legge costituzionale (AS 1440) approvata a luglio alla Camera”. Lo dice Giuseppe Brescia, presidente ...

Il Voto ai 16enni piace a Lega - Pd e M5s. Ma sui social critiche e dubbi : "A quell'età non sono pronti" : Zingaretti e Di Maio all'unisono: sì al diritto di voto a partire dai 16 anni. Le pagine facebook dei due leader inondate di...

**Riforme : Letta - ‘Salvini disse sì a Voto 16enni - non ho dubbi sarà coerente’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Salvini lo disse tre anni fa e non ho dubbi che sarà coerente nell’appoggiare la proposta oggi. #votoaiSedicenni”. Lo scrive Enrico Letta su twitter postando il tweet di Matteo Salvini del 2016 in cui il leader della Lega scriveva: “Diritto di voto per i ragazzi di 16 come in Austria, visto che i ragazzi di oggi sono molto più informati che in passato”. L'articolo **Riforme: ...

**Riforme : Letta - ‘su Voto 16enni ok Conte - Zingaretti - Di Maio - ora no alibi’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Stamani ho proposto di dare risposta alla voglia di partecipazione dei giovani di #FridaysForFuture introducendo il #votoaiSedicenni. Il tema è diventato TT Twitter, tanti hanno approvato e si sono espressi Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Ora non ci sono alibi!”. Lo scrive Enrico Letta su twitter. L'articolo **Riforme: Letta, ‘su voto 16enni ok Conte, Zingaretti, Di ...

Anche Zingaretti promuove il Voto ai 16enni : “Da sempre favorevole - ora è tempo” : La proposta di allargare il diritto di voto Anche ai 16enni viene accolta positivamente Anche dal Pd, tramite il suo segretario Nicola Zingaretti: "Sono da sempre favorevole al voto ai sedicenni. Bene oggi le parole di Enrico Letta. La passione civile di tante ragazze e tanti ragazzi che incontro tutti i giorni rafforzano questa idea. Ora è tempo”.Continua a leggere

Lega-M5s - sì alla proposta di Enrico Letta sul Voto ai 16enni : consenso trasversale : A porre la questione è stato Enrico Letta, che intervistato da Repubblica ha invocato una riforma costituzionale per permettere ai 16enni, al "popolo di Greta Thunberg", di votare. proposta peculiare e che però, incredibilmente, intercetta grande consenso. In primis da parte del M5s, da tempo a favo

Di Maio risponde all’appello di Letta : “Sì al Voto ai 16enni - hanno diritto di scegliere” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre alla proposta lanciata dall'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, di estendere il diritto di voto ai giovani di 16 anni: "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse, dovrebbe almeno avere il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita".Continua a leggere

Di Maio : "Sì al Voto ai 16enni" E arriva anche l'ok della Lega : "Il voto ai sedicenni è una proposta che portiamo avanti da sempre e che sosteniamo con forza. I giovani in Italia vengono definiti, a seconda del momento, choosy, viziati, 'gretini': per noi questi giovani vanno soprattutto rispettati, ascoltati e messi al centro della nostra politica. Sono... Segui su affaritaliani.it

