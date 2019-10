Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Milano, 30 set. (AdnKronos) – Puntare su prodotti di alto profilo, guardare ai mercati esteri e assumere capitale umano qualificato. è questa la strategia per una realtà imprenditoriale di successo, secondo le conclusioni del rapporto ‘Sussidiarietà e”¦ Pmi per lo Sviluppo Sostenibile’ sul contributo delle micro, piccole e medie imprese nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, curato dalla Fondazione per la Sussidiarietà e presentato oggi a Milano. La novità che emerge dal documento è che i soggetti in possesso delle caratteristiche ‘vincenti’ di cui sopra hanno già nel proprio Dna la propensione ad abbracciare i valori della sostenibilità.Lo spiega il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio, a margine dell’evento milanese. “La fotografia che esce dal nostro report – spiega all’Adnkronos ...

Adnkronos : Vittadini: 'Le pmi puntino su alta qualità, export e sostenibilità' - perepepeee : Mancano solo 90 giorni a #Natale e bisogna arrivarci preparati. Come? Venendo al nostro spettacolo che ti 'impara'… -