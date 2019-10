Vieni da me | Giulia Salemi ironizza su Monte | “Me la sono tirata”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 1 ottobre 2019)da me fa una battuta sulla sua passata relazione con Francesco E’ appena terminata una nuova puntata dida me. Tanti gli ospiti intervistati oggi da Caterina Balivo, tra i quali anche la popolare influencer. Quest’ultima ha parlato delle sue attività sui social, cogliendo l’occasione di annunciare di avere tanti progetti per le mani molto interessanti. Ma non è finita qua perchè la conduttrice ha voluto poi chiederle della sua passata relazione con Francesco. E proprio a tal proposito la Balivo ha mandato in onda una clip dell’ospitata della ragazza nella stessa trasmissione mesi fa in cui aveva confessato di pensare alle nozze. Una volta finito l’RWM,, con un sorriso a 32 denti, ha voluto scherzare un po’ per sdrammatizzare, asserendo: “Me latirata da sola…” Battuta ...

lamescolanza : Giulia Salemi a Vieni da Me commossa su Monte: lui fidanzato? La replica - BlitzQuotidiano : Vieni da me, Giulia Salemi su Francesco Monte: “Sognavo l’amore della vita e invece…” - zazoomnews : Giulia Salemi a Vieni da Me commossa su Monte: lui fidanzato? La replica - #Giulia #Salemi #Vieni #commossa -