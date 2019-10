VIDEO Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Giappone 0-3 | highlights e sintesi Azzurri

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Esordio da dimenticare per l’nelladeldimaschile, glisono stati sconfitti dalper 3-0. La nostra Nazionale è stata in partita soltanto nel terzo set contro i padroni di casa, Gabriele Nelli ha deluso e il debutto di Dick Kooy non è stato dai migliori mentre i nipponici sono stati trascinati da Ishikawa e Nishida. Di seguito ilcon glie ladi0-3, match valido per ladeldimaschile.0-3: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIVB

RaiSport : E' il giorno di #ItaliaTurchia ???? ???? ? 17:00 @RaiDue Streaming ???? ?? - PowervolleyMI : ?? | HARD WORKOUT ?????? Allenamento tra campo e palestra per i nostri ragazzi. L'esordio del campionato è più vici… - ilnazionaleit : Volley A2/F – Lpm Bam Mondovì. Finalmente è arrivata!...Ecco il primo saluto di Elina Rodriguez (VIDEO) -