Video Parma Torino | 3-2 | | highlights e gol | spettacolo al Tardini! | Serie A

Video Parma-Torino 3-2 - Highlights - gol e sintesi : Inglese fa esplodere il Tardini nel finale : La sesta giornata di Serie A si è chiusa con un pirotecnico posticipo del lunedì sera. Al Tardini il Parma supera per 3-2 il Torino in un mach ricco di emozioni e colpi di scena. Subito in vantaggio gli emiliani con Kulusevski, poi la rimonta granata firmata Ansaldi e Belotti. In mezzo c’è anche il rigore sbagliato da Gervinho, ma sul finire del primo tempo pareggia Cornelius. Nel finale poi Roberto Inglese torna al gol e regala tre punti ...

Parma-Torino - gli highlights del match – Video : Parma-Torino, gli highlights del match Parma Torino risultato e sintesi| La sfida tra Parma e Torino regala grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo. Ecco gli highlights del match. Gli highlights di Parma-Torino L'articolo Parma-Torino, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 2-2 - streaming Video : Sirigu salva ancora i granata! : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, i ducali iniziano alla grande il secondo tempo e Sirigu deve salvare su Gervinho.

Diretta/ Parma Torino - risultato 2-2 - Video streaming : mille emozioni al Tardini! : Diretta Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, Bremer espulso ma Gervinho sbaglia il rigore, Belotti lo segna ma c'è il pari di Cornelius.

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 1-1 - streaming Video e tv : immediato pari di Ansaldi : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 1-1, dopo il gol lampo di Kulusevski i granata trovano il pareggio grazie ad Ansaldi.

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 0-0 - streaming Video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Parma Torino. streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Diretta Parma Torino/ Streaming Video e tv : D'Aversa affronta Mazzarri - Serie A - : Diretta Parma Torino. Streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA PARMA TORINO/ Video streaming tv : ducali ok negli ultimi precedenti : DIRETTA PARMA TORINO. streaming Video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Pagelle e Highlights Parma-Torino : Video - voti e tabellino del match (Live ore 20 : 45) : Pagelle PARMA TORINO- Posticipo della 6^ giornata di Serie A pronto ad entrare nel vivo con Parma e Torino pronti a darsi battaglia sul campo del Tardini. Come accennato in mattinata, poche novità di formazione per D’Aversa e Mazzarri, ma occhio ad alcuni retroscena. Verdi potrebbe scendere in campo dal primo minuto al fianco di […] L'articolo Pagelle e Highlights Parma-Torino: video, voti e tabellino del match (Live ore 20:45) ...

Video/ Parma Sassuolo - 1-0 - : highlights e gol. Gialloblu all'ultimo respiro - Serie A - : Video Parma Sassuolo, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata del Campionato di Serie A

Parma-Sassuolo - gli highlights del match – Video : Parma-Sassuolo, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Sassuolo| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Parma e Sassuolo in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Parma – Sassuolo L'articolo Parma-Sassuolo, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Video/ Lazio Parma - 2-0 - : highlights e gol - decidono Immobile e Marusic - Serie A - : Video Lazio Parma, risultato finale 2-0,: gli highlights e i gol della partita giocata all'Olimpico, valida per la quarta giornata di Serie A.

DIRETTA/ Lazio Parma - risultato 2-0 - streaming Video e tv : raddoppia Marusic! : DIRETTA Lazio Parma streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A

Lazio-Parma - gli highlights del match – Video : Lazio-Parma, gli highlights del match – VIDEO highlights Lazio Parma| Ecco la 4a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Lazio e Parma in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Lazio – Parma L'articolo Lazio-Parma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.