Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PERCORRENDO VIA FLAMINIA, PER LAVORI LUNGHE CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE Roma IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA NARO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA SALARIA E CASSIA BIS, PISANA E PONTINA, LAURENTINA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E PONTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, CASILINA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E PONTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA ED AURELIA, PISANA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma T ERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA CASSIA VEIENTANA E’ STATO RIMOSSO IL CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI VITERBO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL TRATTO INTERESSATO; QUALCHE DISAGIO SIS EGNALA ANCORA, INVECE, SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA AVVENUTO NEL POMERIGGIO PRESSO LA STAZIONE DI CASORIA – AFRAGOLA, IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AGLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA AVVENUTO NEL POMERIGGIO PRESSO LA STAZIONE DI CASORIA – AFRAGOLA, IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AGLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE UN CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE – Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE; INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO, QUI PER LAVORI IN CORSO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE – Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIOEN DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LA BARRIERA ...