romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 1 OTTOBRE2019 ORE 09.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsTragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta - IlCorrierino.com
Tragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta IlCorrierino.com
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E PONTINA E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA ED AURELIA, PISANA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma T ERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 OTTOBRE2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA CASSIA VEIENTANA E’ STATO RIMOSSO IL CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI VITERBO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL TRATTO INTERESSATO; QUALCHE DISAGIO SIS EGNALA ANCORA, INVECE, SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA AVVENUTO NEL POMERIGGIO PRESSO LA STAZIONE DI CASORIA – AFRAGOLA, IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AGLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA AVVENUTO NEL POMERIGGIO PRESSO LA STAZIONE DI CASORIA – AFRAGOLA, IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. E VENIAMO AGLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE UN CAMION IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE IN USCITA DAL RACCORDO STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE – Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE; INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE TERAMO, QUI PER LAVORI IN CORSO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE – Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIOEN DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LA BARRIERA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA NELLA STAZIONE DI CASORIA- AFRAGOLA, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON CANCELLazioNI, LIMITAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma – NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE INVECE SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE È FLUIDA LUNGO TUTTO L’ANELLO SI RALLENTA SULLA A1 Roma – NAPOLI IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO DI FERENTINO A CAUSA DI UN CANTIERE STRADALE IN DIREZIONE DI Roma PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATE CRITICITÀ LUNGO TUTTO L’ANELLO PASSIAMO ALLA CASILINA DOVE INVECE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 30 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SITUAZIONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DOPO L’INTENSO TRAFFICO DELLA PRIMA MATTINATA SUL RACCORDO SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LA PONTINA E L’ALLACCIAMENTO CON LA Roma – FIUMICINO QUALCHE DIASGIO ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA ...