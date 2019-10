VI Conferenza sul Commercio Sicilia | Bivona CIDEC | ' Che sia punto di svolta del settore'

Al via l’ICGG15 - la Conferenza internazionale sulla Geochimica dei gas organizzata dall’INGV : Torna in Italia dopo 14 anni l’ICGG15 – International Conference of Gas Geochemistry, la Conferenza internazionale tenutasi per la prima volta in Francia nel 1982 che richiama esperti da tutto il mondo per presentare e discutere le ultime ricerche e i progressi tecnologici relativi alla Geochimica dei gas in campo vulcanico, sismico ed ambientale. La 15a edizione della Conferenza, al via presso la Sede di Palermo dell’Istituto ...

Cagliari - Maran in Conferenza : “Dobbiamo avere coraggio di giocarcela. Sulla formazione…” : Dopo le due vittorie di fila a Parma e in casa contro il Genoa, trasferta proibitiva per il Cagliari, che domani sarà ospitato da un Napoli in gran forma. A parlare della sfida in conferenza stampa è il tecnico dei sardi Rolando Maran. Ecco le sue parole. “L’anno scorso siamo andati vicini ad ottenere un grande risultato. Dovremo avere lo stesso coraggio di andarci a giocare la partita. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti da ...

Sampdoria-Torino - la carica di Di Francesco in Conferenza : “Ora dobbiamo vincere”. E sulla vicenda cessione… : “C’è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello. dobbiamo trascinare il nostro pubblico e farci trascinare”. Unica squadra ancora a zero punti, la Sampdoria conta di sbloccarsi domani contro il Torino. Eusebio Di Francesco, analizzando le tre sconfitte sofferte fin qui in campionato, ammette: “Ci è mancata la continuità, ...

Mafia - il Montenegro “studia” le leggi italiane : Conferenza del pm Tartaglia sulle confische : Il Montenegro “studia” le leggi italiane per combattere le mafie. Il magistrato Roberto Tartaglia, già pm a Palermo e ora consulente della commissione parlamentare AntiMafia, è a Podgorica dove parteciperà a una serie di incontri sulla giustizia. L’iniziativa è organizzata da Transparency international con il patrocinio dell’Unione europea. Da relatore Tartaglia farà un intervento sulla disciplina italiana delle confische dei ...

Governo : Conte - ‘Conferenza sul futuro dell’Europa’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel momento in cui l’Europa appare tuttavia sempre più bisognosa di rinnovarsi, occorre elaborare un ‘vero progetto comune’, in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e delle imprese e di fornire così quelle risposte sempre più improcrastinabili. In questa prospettiva, potrebbe essere utile partecipare attivamente alla definizione di una Conferenza sul futuro ...

Egitto - l’Onu co-organizza una Conferenza sulla tortura. Sì - proprio al Cairo : Quale paese sarebbe più idoneo a ospitare un convegno sulla parità di genere, se non l’Arabia Saudita? E cosa ci sarebbe di meglio di un seminario sulla difesa dell’eco-sistema organizzato in Amazzonia insieme al presidente brasiliano Bolsonaro? Dev’essere questo il paradossale criterio che ha spinto l’Ufficio per i diritti umani per il Medio Oriente e l’Africa del Nord (che fa capo all’Ufficio dell’Alto ...

Parma - D’Aversa in Conferenza : indicazioni sugli assenti - sugli obiettivi e sul mercato : “Domani non ci saranno Kucka e Gazzola, che hanno avuto qualche problema; per il resto sono tutti convocati“. Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D’Aversa in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Venezia. “Affronteremo un impegno non semplice, avremo di fronte una squadra organizzata: Dionisi è uno che prepara tutto nei minimi dettagli. Non dobbiamo sottovalutare i nostri ...

Conferenza dei capigruppo divisa - domani al Senato il voto sul calendario : Una netta spaccatura si è registrata in Conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Dopo poco meno di due ore, i presidenti dei vari gruppi non hanno raggiunto l'unanimità sulla data in cui il premier Giuseppe Conte renderà le sue comunicazioni all'Aula. M5s, Pd, Misto e Autonomie hanno indicato la data del 20, approvata a maggioranza, mentre Lega, FI e FdI hanno chiesto che le comunicazioni del premier si ...