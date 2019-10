Versace | come è nato l’iconico jungle dress di J Lo

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Jennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perJennifer Lopez indossa ilin passerella perDurante la settimana della moda milanese, Jennifer Lopez ha scosso il mondo della moda – e non solo – chiudendo la sfilata diper la Primavera/Estate 2020. La popstar ha indossato infatti il celebre, lo stesso vestito con cui diciannove anni prima, nel 2000, aveva conquistato il tappeto rosso dei Grammy e, addirittura, suggerito a Google l’invenzione di Google Images: questo perché poche ore dopo la sua ...

HuffPostItalia : Ecco come è (ri)nato il vestito Versace con cui Jennifer Lopez ha incantato tutti - myss_kietta : voglio i boxer di versace come post malone e magari li chiedo per natale - versacevharry : Anche io voglio le gambe che brillano di luce propria come Doutzen -