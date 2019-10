Venezia-Partizan Belgrado oggi | EuroCup basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Stasera alle 20 al Palasport Taliercio di Mestre si gioca la partita tra l’Umana Reyere ilvalida per la prima giornata del girone B di2019-2020. I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fortitudo Bologna dopo aver vinto con Trieste e dopo aver ceduto a Sassari nella Supercoppa Italiana. Stasera i lagunari iniziano la loro avventura europea contro i serbi guidati da Andrea Trinchieri che sta cercando di riportarli in alto ai vertici europei e che, per cominciare, ha vinto l’ultima Coppa di Serbia e, l’altro ieri, la Supercoppa di Lega Adriatica battendo in finale il Cedevita Olimpija Lubiana. Guarda Live su DAZN i canali di Eurosport, prima partita del girone B dell’2019-2020, sarà trasmessa in diretta tv alle 20.00 su Eurosport ...

