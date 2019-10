Venerdì incontro segreto tra Barr e il governo italiano

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per Venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di