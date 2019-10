Vela | America’s Cup 2021 | domani a Cagliari il varo della nuova Luna Rossa

Vela - America’s Cup 2021 : Team New Zealand vara l’AC75 ad Auckland : Tempo di presentazioni per l’America’s Cup 2021, più prestigiosa e più antica competizione velistica del panorama internazionale. Se Luna Rossa ha deciso di cambiare nuovamente la data del varo del primo AC75 costruito per non voler dare dei punti di riferimento agli avversari (la presentazione dovrebbe essere a fine settembre), il defender Emirates Team New Zealand ha deciso di scoprire le carte e ad Auckland vi è stata ...

Vela - America’s Cup 2021 : Luna Rossa annuncia un nuovo rinvio - il varo posticipato a fine settembre per ragioni strategiche : Dopo un primo slittamento dal 25 agosto al 9 settembre, cambia nuovamente la data del varo del primo AC75 costruito da Luna Rossa per la America’s Cup 2021, la più prestigiosa e più antica competizione velistica del panorama internazionale. La sfida italiana ha comunicato attraverso le parole dello skipper Max Sirena di non aver incontrato alcun problema nella preparazione dell’inedita imbarcazione, ma di non voler concedere alcun vantaggio nei ...