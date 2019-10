Valiani | necessario promuovere sicurezza sui posti di lavoro

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – La morte del 40enne di Pontecorvo avvenuta all’interno dello stabilimento Fca e l’infortunio di un operaio alla Reno dei Medici di Villa Santa Lucia hanno scosso il sindacato UGL. L’organizzazione fa dellasulla sua battaglia primaria attraverso il tour ‘Lavorare per Vivere’ condotto dal Segretario Nazionale Francesco Paolo Capone in prima persona, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dilagante e per mettere un freno a questi drammatici eventi. “E’ più che mai necessaria – dice il segretario regionale dell’Ugl Lazio, Armando– la promozione di una cultura dellasuidi. Servono controlli più frequenti sui cantieri per garantire agli operai di agire in tranquillità e di non dover rischiare la vita per portare a casa lo stipendio. Chiediamo accertamenti sugli strumenti utilizzati per svolgere ile un ...