Valeria Marini ha un nuovo fidanzato | ecco chi è il 35enne che l’ha fatta innamorare

Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato : Un nuovo amore per Valeria Marini, che ritrova il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche dell’ex vamp del Bagaglino. E anche la mamma di ...

Valeria Marini felice accanto al suo nuovo fidanzato : La showgirl Valeria Marini ha ritrovato la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche della Marini. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù, approva la scelta. La ...

Valeria Marini esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato : Valeria Marini ha ritrovato il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche della Marini. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù, approva la scelta. La ...

Valeria Marini innamorata - mini luna di miele col fidanzato Gianluca Martino : «17 anni di differenza» : Un nuovo fidanzato per Valeria Marini. La showgirl infatti è finalmente uscita alla scoperta col nuovo compagno, che per i sei mesi d’amore le ha regalato un romantico viaggio a Belgrado e hanno soggiornato in una suite di un hotel di 350 metri quadri. Il nuovo amore della showgirl si chiama Gianluca Martino, manager calabrese laureato in giurisprudenza che conta 17 anni in meno di Valeria (52 contro i suoi 35). Sembra che si frequentino già da ...

Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo (giovane) fidanzato Gianluigi Martino : Valeria Marini è di nuovo innamorata. A farle perdere la testa è stato il manager Gianluigi Martino, 35 anni originario di Cosenza, che da oltre sei mesi è al suo fianco. Dopo la fine della turbolenta storia d'amore con l'immobiliarista Patrick Baldassari, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip, Valeria Marini è tornata a sorridere per amore. La coppia è volata a Belgrado per fuggire da occhi indiscreti e festeggiare i primi sei ...

Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato : ha 17 anni meno di lei : Un anno fa circa Valeria Marini e Patrick Baldassari partecipavano a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. Era la prima edizione del reality dei sentimenti dedicato ai volti noti e a condurlo c’era la mitica Simona Ventura. Valeria e Patrick si sono lasciati sotto i riflettori del programma e ora lei ha un nuovo amore, mentre lui ha da poco fatto sapere di essere tornato single. A gennaio scorso l’imprenditore annunciava ...

Valeria Marini raggiante accanto al suo Gianluigi : Sono insieme da 6 mesi. Calabrese dagli occhi di ghiaccio e di 17 più giovane, potrebbe essere quello giusto?

Valeria Marini è super sexy in perizoma : La bellezza di Valeria Marini, testimonial d’eccellenza della bellezza italiana curvy, è davvero innegabile. All’età di 52 anni, infatti, l’amatissima soubrette sfoggia ancora un corpo dalle curve mozzafiato – seppur con lo zampino del chirurgo, che ovviamente non lascia indifferenti i suoi tanti fan. Su Instagram ne conta quasi un milione e Valeria ne va fierissima. Così, di tanto in tanto, ama deliziarli con scatti a luci rosse per lasciarsi ...

Patrick Baldassari torna single : l’annuncio dell’ex di Valeria Marini : Patrick Baldassari di nuovo single: l’ex di Valeria Marini annuncia la fine della sua storia con la modella Ilaria Patrick Baldassari annuncia la fine della sua relazione con Ilaria, modella di 22 anni più giovane. Lo scorso mese di gennaio, al settimanale Nuovo, l’ex di Valeria Marini annunciava di aver ritrovato l’amore a fianco della […] L'articolo Patrick Baldassari torna single: l’annuncio dell’ex di ...

Mediaset - Vittorio Sgarbi e Valeria Marini in giuria alla Pupa e il Secchione : Sta prendendo corpo la nuova edizione della Pupa e il Secchione. Il conduttore dovrebbe essere Paolo Ruffini. E chi ci sarà nel cast? Secondo TvBlog i nomi sono davvero di primo piano. Ci sono Valeria Marini, che dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, prenderebbe dunque part

La Pupa e Il Secchione 2019 - Vittorio Sgarbi e Valeria Marini in giuria : Dopo i ritardi e i fermi degli scorsi mesi, la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione sta prendendo corpo. In attesa di scoprire il cast dei concorrenti e il regolamento del popolare show di Italia 1 che, a distanza di nove anni dall'ultima stagione condotta da Enrico Papi e Paola Barale, vedrà alla guida Paolo Ruffini, Super Guida Tv rivela in anteprima la presenza di una celebre soubrette nel programma. ...

Valeria Marini nel cast de La Pupa e il Secchione : il nuovo ruolo : La Pupa e il Secchione 2020: Valeria Marini confermata nel cast Valeria Marini sarà nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. A confermare la notizia ci ha pensato il portale web Superguida Tv, che ha informato i suoi lettori di essere in possesso di alcune informazioni che confermerebbero la showgirl nel cast del programma. Valeria, è bene specificare, non condurrà il programma né tanto meno rappresenterà la categoria delle ...

Valeria Marini e i filtri stellari su Instagram : Photoshop, famosi fotoritocchi Le KardshianKim KardashianKylie JennerAlessia MarcuzziAlessia MarcuzziChiara NastiElisabetta CanalisWanda NaraDavid Beckham Kylie JennerKhloé KardashianPhotoshop, famosi fotoritocchi Kourtney KardashianWanda NaraScott MorrisonBelén RodriguezBelén RodríguezKim KardashianCristiano MalgioglioThe ApprenticeMatteo SalviniValeria MariniFabrizio CoronaElisabetta GregoraciChiara FerragniPhotoshop, famosi fotoritocchi ...

Gerry Scotti - una foto inquietante : ridotto così da Valeria Marini : Qualche giorno fa la stellare Valeria Marini ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui, per così dire, ha leggermente esagerato con il filtro 'giovinezza'. Valeria nella foto, bellissima come sempre, è abbracciata al presentatore Gerry Scotti, il quale però, proprio a causa delle modi