Uomini e Donne | chi è la nuova tronista dopo Sara Tozzi | la voce

Uomini e Donne anticipazioni - Tina sbotta : “Sei un farabutto” : Ida Platano illusa da Riccardo Guarnieri, Tina Cipollari reagisce a UeD Quella tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuerà ad essere una storia infinita a Uomini e Donne. A due anno di distanza dal loro primo incontro e a un anno esatto dal loro addio definitivo, la coppia del Trono Over di Uomini e Donne sarà ancora al centro delle dinamiche nel salotto rosa di Canale5. Riccardo Guarnieri in queste settimane ha iniziato nuove conoscenze, ...

Anticipazioni Uomini e donne : Sara se ne va - al suo posto potrebbe arrivare Klaudia : Le Anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che nelle prossime puntate assisteremo all'addio di una delle troniste in carica. Trattasi di Sara Tozzi, la quale ha scelto di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi a distanza di poche settimane dall'inizio del suo percorso televisivo. Un addio che dovrebbe permettere ad un'altra persona di subentrare al suo posto e quindi di mettersi in gioco per ricoprire il ruolo di ...

Uomini e donne : GEMMA corteggiata da Pietro - Jean Pierre e Gianfranco! : Oggi, nella prima giornata di ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, sempre alle 14.45 e sempre su Canale 5. Ma prima di scoprire cosa succederà in questo nuovo episodio, per chi ieri non si fosse sintonizzato, tiriamo le somme rispetto a quello che è accaduto. Uomini e donne: cos’è successo nella puntata di lunedì 30 settembre 2019 Come da palinsesto, la settimana è partita con il trono over e i colpi di scena non sono ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi 1 ottobre : Ida di nuovo in lacrime per Riccardo : Prosegue l'appuntamento in televisione con Uomini e donne, di cui oggi 1° ottobre verrà trasmessa una nuova puntata del trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al centro della trasmissione, infatti, ci saranno soprattutto Ida e Riccardo, i quali quest'estate hanno scelto di dirsi addio dopo la fine della loro travagliata storia d'amore. Tra i due, però, ci saranno delle nuove tensioni in studio e questa volta prenderà la parola ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giulia non si fida di Alessandro - Raselli deluso da Veronica : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni di Uomini e donne di cui nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono classico che si preannuncia anche in questo caso ricca di colpi di scena. Gli spoiler della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione è stata posta su Giulia, la quale ha ammesso di non fidarsi del tutto del corteggiatore Alessandro, ma anche su Giulio Raselli che ha dovuto fare i conti ...

“Uomini e Donne” - Tina contro Gemma : “Sei un donnetta da due soldi” : Puntata movimentata, quella di oggi del Trono Over a “Uomini e Donne”: Gemma è infatti stata bersagliata su due fronti, da un lato l’immancabile Tina che mal sopporta i discorsi della dama torinese alla fine di ogni messa in onda, dall’altro invece si sono levate voci dal parterre femminile. In particolare quella di Barbara De Santi. Tutto nasce dalla famosa sfilata durante la quale Gemma ha voluto imitare Marilyn Monroe. Una messa in scena ...

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : volano gli stracci : Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: è scontro senza esclusione di colpi. Tra i due ex volano gli stracci Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, scoppia la lite sui social. Un botta e risposta che ha assunto contorni tragicomici, terminato con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto il verso della […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: volano gli stracci proviene da Gossip e Tv.

Napoli - la corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l'incidente : «Ecco come sto - andrà tutto bene!» : Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di ?Uomini e Donne? torna sui social a seguito del brutto incidente automobilistico in cui è stata coinvolta nella notte fra venerdì 27...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari : "Droga? Ci penseranno i miei legali" : Qualche giorno fa sono trapelate alcune anticipazioni del nuovo libro dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Valentina Dallari. La giovane, tra le varie cose, svela che, durante un'esterna, il corteggiatore diventato poi il suo fidanzato, Andrea Melchiorre, le avrebbe na

Uomini e donne - Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano : la proposta di matrimonio a Parigi : È la romantica Parigi a fare da cornice alla proposta di matrimonio che – finalmente – Marco Fantini ha fatto alla sua Beatrice Valli. Sotto la Tour Eiffel la coppia nata a Uomini e donne nella stagione 2013/2014 ha deciso di convolare a nozze. La notizia arriva di canali social dei due. E quindi eccoli belli e innamorati mentre condividono con i follower la loro gioia: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo ...

News Uomini e Donne - Eleonora Rocchini : “Ho avuto un trauma cranico” : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l’incidente Eleonora Rocchini, nella notte tra Venerdì e Sabato, è stata coinvolta in un incidente stradale. Per fortuna le notizie circolate on line immediatamente dopo l’accaduto hanno escluso il peggio. E dopo nemmeno 3 giorni, Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è tornata in possesso dei suoi profili social per rivelare le sue sensazioni sul momento: “L’incidente è ...

“Ho perso molto sangue”. Eleonora Rocchini ancora sotto choc dopo lo schianto : le condizioni della ex di Uomini e Donne : La paura è passata ma i segni sono ben visibili sulla pelle. dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasta vittima nella notte tra venerdì e sabato Eleonora Rocchini torna parlare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi era salita all’attenzione della cronaca patinata per la fine (senza appello) della sua storia con Oscar Branzani, tronista conosciuto proprio nel salotto di Maria De Filippi, lo ha fatto dal suo ...

Uomini e Donne - sfregio di Remo a Loredana : caos in trasmissione - lei e Raimondo via dallo studio : caos a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating-show in onda su Canale 5, dove Loredana e Raimondo hanno abbandonato la trasmissione: hanno deciso di continuare la conoscenza fuori dagli studi televisivi. Loredana ha anche ammesso che sarebbe rimasta volentieri qualche giorno in più con Raimond

Uomini e Donne : Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche - tutti contro Remo : Loredana e Raimondo fidanzati, a Uomini e Donne la prima coppia dell’edizione 2019/2020 La puntata di oggi di Uomini e Donne è partita col botto perché Loredana e Raimondo sono andati via dalla trasmissione dopo aver deciso di continuare la conoscenza al di fuori degli studi televisivi; i due hanno subito trovato affinità l’uno con […] L'articolo Uomini e Donne: Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche, tutti contro Remo ...