UNA VITA | anticipazioni puntata SERALE di martedì 1° ottobre 2019

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Samuel rischia tutto affidandosi ad un pericoloso strozzino : Samuel cerca di risollevare le sue finanze realizzando dei gioielli per la marchesa Urrutia, ma per procurarsi l'oro necessario si affida ad un pericoloso strozzino.

UNA VITA - spoiler al 12 ottobre : Trini e Lolita stanno male - Lucia è una ricca ereditiera : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva Una Vita che non smette di sorprendere. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Trini Crespo e Lolita Casado verranno colpite dallo stesso virus. Le due donne dopo aver avuto dei strani dolori all’addome, verranno a conoscenza dal medico di avere una gastroenterite. Ramon Palacios per non mettere in pericolo la gravidanza della moglie, farà il ...

UNA VITA - puntata in prima serata 1 ottobre : Ursula è costretta a mendicare : Oltre all'appuntamento pomeridiano su Canale 5, oggi 1° ottobre Una Vita tornerà in onda anche su Rete 4 con il tradizionale episodio serale. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, in data odierna Il Segreto non ci sarà e cederà lo spazio proprio alle vicende di Acacias 38 che dureranno più di due ore. Esse, infatti, verranno trasmesse a partire dalle ore 21:25 (dopo Stasera Italia) e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa. Si ...

Anticipazione UNA VITA : Casilda viene gravemente ingannata : Una Vita anticipazioni: Casilda ingannata da sua madre? La scoperta di Fabiana Nelle nuove puntate di Una Vita ha fatto il suo arrivo ad Acacias 38 la signora Maria. La donna è la madre naturale di Casilda e arriva in quartiere per rivelare alla dolce ragazza un’assurda e inaspettata verità sulle sue origini. L’ultima arrivata […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Casilda viene gravemente ingannata proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA anticipazioni 1 e 2 ottobre : il dottore Higinio ha grossi problemi economici : Un'altra settimana è incominciata all'interno della soap opera Una Vita e le anticipazioni sono davvero avvincenti. Per quanto riguarda i prossimi due appuntamenti, quelli di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, si vedrà che le condizioni di Liberto saranno sempre più complesse. In seguito all'attentato nella galleria d'arte di Samuel, l'uomo si è gravemente ferito alla testa. Il medico Higinio prenderà molto a cuore il suo caso e si dirà disposto ...

Programmazione Il Segreto : non va in onda il serale del 1° ottobre - al suo posto UNA Vita : Brutte notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che nelle ultime settimane avevano ritrovato il graditissimo episodio serale su Rete 4. La guida tv di Mediaset, purtroppo, non riporta la puntata del martedì sera di oggi 1° ottobre sulla rete Mediaset, proprio come accaduto per tutta la durata dell'estate. A posto delle vicende di Puente Viejo tornerà ad andare in onda la sola 'cugina' Una Vita che sarà trasmessa per ben due ore ...

UNA VITA Anticipazioni 1 ottobre 2019 : una presenza si aggira furtivamente per le strade di Acacias : Mentre Telmo si avvicina sempre più a Lucia e Servante soffre la lontananza da Paciencia, una misteriosa donna - ricoperta di stracci - si aggira per il quartiere. Di chi si tratterà?

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: La rabbia delle donne di Acacias si riversa contro la “mendicante” Ursula, che riceve il supporto di padre Telmo. Samuel contatta l’usuraio Jimeno Batan per ottenere un grosso prestito; le banche intanto minacciano di pignorare l’appartamento di Acacias 38. Iñigo sospetta che il dottor Higinio sia poco limpido, ma Leonor non gli ...

UNA VITA anticipazioni : Samuel annulla il suo matrimonio con la moglie Blanca per Lucia : Sono sempre più entusiasmanti le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Una Vita. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Samuel Alday con uno stratagemma otterrà l’annullamento del suo matrimonio con Blanca Dicenta. L’ex figliastro di Ursula, dopo essere riuscito nel suo intento nonostante Telmo farà di tutto per interferire con i suoi piani, chiederà agli Alvarez ...

UNA VITA - anticipazioni : Samuel sul punto di baciare la Alvarado - Telmo si intromette : Le anticipazioni riguardanti gli episodi di Una vita in onda nel corso delle prossime settimane, rivelano che la cattiveria di Samuel non avrà fine, tanto che il giovane Alday cercherà di sedurre Lucia dopo aver saputo che la giovane è l'unica erede dei Marchesi di Valmez e lo farà solo per entrare in possesso del suo denaro. L'Alday come sappiamo, dopo l'attentato alla Galleria d'arte, è sul lastrico e, disperato, si è rivolto ad un pericoloso ...

UNA VITA anticipazioni : SAMUEL fa annullare il matrimonio con BLANCA : Svolta sorprendente in arrivo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita!!! Scoperto che Lucia Alvarado (Alba Gutierre) erediterà tutti i beni dei Marchesi di Valmez, ossia i suoi reali genitori, il perfido SAMUEL Alday (Juan Gareda) avvierà un piano per entrare in possesso dell’immensa ricchezza della ragazza; ciò al fine di uscire dalla crisi economica nella quale è entrato subito dopo l’esplosione della Galleria ...

UNA VITA - trame Spagna : Susana cotta di Armando - Felipe apprende che Marcia è già sposata : Gli spoiler di Una Vita sulle puntate in onda da oggi 30 settembre a venerdì 4 ottobre in Spagna, svelano che Susana Seler comincerà ad essere gelosa di Felicia. Per questo motivo, Rosina si renderà conto con la sua amica che ha iniziato a provare un interesse per Armando, tanto da informare anche Liberto. Intanto, Marcia uscirà dall'ospedale dopo essere stata operata da un professore specializzato. Qui la donna sarà accolta con grande ...