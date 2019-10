Una giornalista marocchina è stata condannata a un anno di prigione con l’accusa di aver

Come Una giornalista ha sconfitto la sua dislessia grazie alla tecnologia : Ai tempi del college, la futura giornalista e scrittrice Lisa Wood Shapiro avrebbe dovuto faticare a immaginare una vita adulta basata sulla scrittura, a causa della sua dislessia. Ma non è andata così e Shapiro, oggi, collabora con grandi testate (Come le versioni americane di Wired e Vogue) e ha scritto il libro Hot Mess Mom. La malattia non ha limitato le sue ambizioni, ma resta comunque un ostacolo da aggirare: senza strumenti di controllo ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista Rai : “Ricevo minacce di morte. Salvini ne risponderà in TribUnale”. Il leghista : “Ma ci fa o ci è?” : “Ricevo valanghe di minacce, anche di morte. Ne risponderà, il signor Salvini. Ovviamente in Tribunale”. Il caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con un altro post su Facebook annuncia che denuncerà l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo le polemiche scatenate da un altro suo post del 4 settembre scorso in cui ha attaccato duramente il leader della Lega. La Rai sta valutando un provvedimento ...

Charlize Theron è irriconoscibile nel ruolo di Una celebre giornalista nel film "Bombshell" : Non sembra neanche lei: Charlize Theron è irriconoscibile nel trailer del suo ultimo film, Bombshell, in cui l’attrice interpreta Megyn Kelly, ex giornalista di Fox News.In una delle scene centrali del teaser, si vede Theron incontrare in ascensore Nicole Kidman, nei panni della giornalista Gretchen Carlson, e la produttrice Kayla Pospisil, ruolo di fantasia interpretato da Margot Robbie.I fan dell’attrice sono rimasti ...

Paola Ferrari : “Diletta Leotta non è Una giornalista sportiva. Vuole diventare come Belen”. E una “frecciatina” arriva anche a Simona Ventura : Paola Ferrari da domenica 25 agosto, con l’inizio del campionato di Serie A, tornerà alla guida de La Domenica Sportiva affiancata da Jacopo Volpi. Da fine settembre con un nuovo orario, dalle 23.30, per far spazio a Fabio Fazio e al suo Che tempo che fa. Non certo un debutto perché la giornalista, sposata con Marco De Benedetti, ha condotto più volte la storica trasmissione in onda su Rai2 e nel 2014 fu fatta fuori da Mauro Mazza, ai ...

