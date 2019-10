Una coalizione all’italiana | l’idea del Financial Times per fermare la Brexit

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Tutti contro Boris Johnson in una“Italian-style” perla: questa è l’idea che è uscita un paio di settimane fa sul, in un articolo scritto dal giornalista tedesco Wolfgang Münchau. Osservando i cambiamenti politici che hanno portato al governo Conte-bis, il giornalista delindividua due grandi punti in comune tra la situazione italiana e quella sempre più caotica del Regno Unito.Innanzitutto, nonostante i sistemi di governo e legislativi siano profondamente diversi, in entrambi non possono essere indette nuove elezioni senza che questo processo passi da un’istituzione terza rispetto a chi le invochi: in Italia c’è ovviamente il passaggio del Presidente della Repubblica e del suo riconoscimento dell’impossibilità di trovare una maggioranza nel contesto ...

