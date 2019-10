Un nuovo futuro tutto al femminile con Aw Lab | sabato a Milano il forum di WMNS Together

Salta la trattativa con Spes - futuro di nuovo a rischio per la Pernigotti : A un passo dal fallimento il piano di salvataggio promosso dal leader M5S Luigi Di Maio: in stand by anche la definizione del contratto per la cessione della I&P, la divisione Pernigotti che produce semilavorati per gelateria e pasticceria

nuovo SAN SIRO - STADIO INTER MILAN/ Ferri e Baresi : 'Progetto che guarda al futuro' : NUOVO San SIRO, STADIO INTER e MILAN: si è conclusa la presentazione del NUOVO impianto, con gli INTERventi di Riccardo Ferri e Franco Baresi.

Dybala Juventus - futuro lontano da Torino? nuovo assalto di un top club : Dybala Juventus – Nonostante l’infortunio di Douglas Costa anche in Atletico Madrid-Juventus Paulo Dybala non sarà in campo, almeno per quanto riguarda le formazioni iniziali. Utilizzato sin qui con il contagocce (14 minuti contro il Napoli), la Joya resta comunque uno dei profili più apprezzati in Europa e molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione. Nonostante i tentativi falliti in estate, non è escluso ...

Lavoro - giovani e futuro : a Potenza si parla di “Un nuovo mondo” : Potenza, 9 set. (AdnKronos) – ‘Un nuovo mondo”: è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di Lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell’uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell’innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del Lavoro: dagli ...

Atletica – Le Olimpiadi ed il nuovo futuro - Andrew Howe svela : “dopo Tokyo 2020 farò l’allenatore” : Andrew Howe guarda al futuro: dalle Olimpiadi 2020 al nuovo ruolo da allenatore Giornata di importanti annunci per Andrew Howe: l’atleta azzurro ha svelato i suoi obiettivi per il prossimo anno e i suoi progetti futuri. “Il mio prossimo obiettivo sono le Olimpiadi, Tokyo2020, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno“, queste le parole di Howe a margine della presentazione di ...

Zingaretti : "L'importante è dare futuro all'Italia con un nuovo governo" : “Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo”. Lo dice Nicola Zingaretti arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? “Deve essere un nuovo governo”, insiste il segretario dem.“Se sono ottimista? Io sempre, nella vita sono sempre ottimista”, risponde Zingaretti ai cronisti. “Il Pd ha ...