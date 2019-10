Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 09 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Cina - Xi "Nessuna forza può scuotere il paese" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il presidente della Cina, Xi Jinping, parla al popolo nel discorso di piazza Tienanmen, 1 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli stop all’aumento dell’IVA e Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie 14 miliardi di flessibilità e 7 miliardi di proventi dalla lotta all’evasione a meno di un mese dalla sua nascita il governo Conte approva la nota di aggiornamento al Def il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi da visita Villa Necchi al 2,2% del PIL come lo sfigato ...

Pensioni Ultime Notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : CdM per la manovra economica - 1 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Consiglio dei Ministri al lavoro per la definizione della manovra economica, 1 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli aumento dell’IVA e Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie 14 miliardi di creatività estate miliardi di proventi dalla lotta all’evasione almeno due mesi Dalla sua nascita al governo Conte approva la nota di aggiornamento al Def il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi dati fretta viene fissato al 2,2% del PIL come auspicato dalla ministro ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si parla di IVA riforma del fisco nel Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi la maggioranza Guarda il taglio del cuneo fiscale il mio obiettivo è più soldi in busta paga il lavoratore dipendenti lo dice il premier Conte che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si parla di IVA riforma del fisco nel Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi la maggioranza guarda al taglio del cuneo fiscale il mio obiettivo è più soldi in busta paga i lavoratori dipendenti lo dice il premier Conte che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio tra una mezz’ora al consiglio dei ministri convocato per parlare della nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza mancano soltanto poche copertura ha detto il premier Giuseppe Conte dopo l’annuncio che sono stati trovati 23 miliardi di euro necessari ad annullare l’incremento dell’IVA ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio l’aggiornamento dei dati sul lavoro dall’istat il tasso di disoccupazione è sceso al 9:30 % meno 0,3 punti percentuali su base mensile d’agosto la disoccupazione giovanile è calata del 1% portandosi al 27 1% il tasso più basso da agosto del 2010 cresce però il numero delle persone inattive che non hanno lavoro ne ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Trovate le risorse per scongiurare l’aumento dell’Iva 23 miliardi di euro che sterilizzano completamente del Imposta l’annuncio del premier Conte per la nota di aggiornamento al Def mancano soltanto poche coperture il Consiglio dei Ministri è stato convocato per questa sera ore 18:30 e sarà preceduto da un nuovo ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Italia è scesa 95 percento diminuzione dello 03 su base mensile si tratta del minimo da novembre 2011 malattia degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio con il tasso di occupazione che rimane al 59,2 Cambiamo argomento un ordigno esplosivo di costruzione artigianale ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Italia è scesa 95 percento diminuzione dello 03 su base mensile si tratta del minimo da novembre 2011 malattia degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio con il tasso di occupazione che rimane al 59,2 Cambiamo argomento un ordigno esplosivo di costruzione artigianale ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio il vertice notturno a Palazzo Chigi durato 4 ore non è bastato per avvicinare le partiti di Movimento 5 Stelle rimangono lontani sull’iva e la manovra parte in salita nel giorno in cui intorno alle 18 è un consiglio dei ministri la nota di aggiornamento al Def Cambiamo argomento andiamo all’estero un ordigno esplosivo artigianale esplosa ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio non sono bastate 4 ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere L’intesa di governo Solo diversa la riunione convocata dal premier conte con il ministro Gualtieri i capi delegazione della maggioranza non ha risolto il problema del l’IVA su cui Di Maio E Renzi insistono Per scongiurare aumenti selettivi ma mancano i fondi ...