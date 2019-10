UFO | convegno “Incontri Ravvicinati” a Rho | “Boom di presenze”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Una folla numerosissima, una sala strapiena con centinaia e centinaia di spettatori. A Rho, per il, c’è stato un boom di presenze“: lo spiega in una nota il Centro Ufologico Mediterraneo. “Atmosfera magica visto l’argomento trattato, quello degli ufo ed alieni che attrae irresistibilmente schiere di persone. Sembra assurdo, ma come per l’edizione 2018, c’è stato un avvistamento ufo da parte di alcuni spettatori al, però questa volta non sono usciti tutti all’aperto: infatti, si è saputo dell’ufo solo dopo il. Sull’ufo file, si sta cercando, da parte del C.UFO.M., di prendere contatti con l’autore del video, in modo da accertare l’autenticità del filmato e svolgere le opportune indagini. Un oggetto nero velocissimo che è sfrecciato in cielo, come spesso è capitato negli ultimi anni. Zanfretta è stato il vero re di ...

